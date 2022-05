Klaus Iohannis: „România salută decizia Suediei de a solicita aderarea la NATO” (video)

România susține pe deplin procesul de aderare la NATO a Suediei, a declarat luni, 16 mai, șeful statului, Klaus Iohannis.

„România salută decizia Suediei de a solicita aderarea la NATO, anunţată astăzi de către premierul suedez, Magdalena Andersson. România susţine pe deplin procesul de aderare.

Odată cu aderarea Suediei şi Finlandei la familia NATO, „, a scris preşedintele Klaus Iohannis, pe .

Romania welcomes Sweden’s decision to apply for membership, announced today by Magdalena Andersson. 🇷🇴 fully supports a swift NATO accession process. With 🇸🇪 & 🇫🇮 joining the NATO family, our Alliance will be stronger than ever.

