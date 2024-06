Marcel Ciolacu: Am votat pentru performanţă în administraţie, pentru o voce puternică şi unită în Parlamentul European

Premierul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a declarat, la ieşirea de la urne, că a votat pentru performanţă în administraţie şi pentru o voce puternică şi unită în Parlamentul European.

„Cum este normal, am votat pentru performanţă în administraţie, am votat pentru o echipă valoroasă care a ştiut să implementeze proiecte, mai ales proiecte europene, atât la nivelul municipiului Buzău, cât şi la nivelul Consiliului judeţean. De asemenea, am votat româneşte, am votat pentru o voce puternică în Parlamentul European, pentru prima oară pentru o voce unită în Parlamentul European”, a afirmat premierul.

Marcel Ciolacu a adăugat că votul său a fost şi unul pentru investiţii – „pentru autostrăzi, pentru şcoli, pentru spitale, pentru reindustrializarea României”.

„Aş dori să fac un apel către toată lumea, indiferent de opţiunea de vot, să vină cât mai mulţi români la vot, astfel încât cei aleşi să fie legitimi”, a mai spus Ciolacu.