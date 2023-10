Marcel Ciolacu, prima reacție după ce USR şi Forţa Dreptei au atacat la CCR legea măsurilor fiscale: „E dreptul lor” (VIDEO)

USR, Forța Dreptei și doi deputați PNL au depus la Curtea Constituțională pe care Guvernul Ciolacu şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Marcel Ciolacu a avut și o prima reacție după această decizie a opoziției.

Marcel Ciolacu, după ce USR şi Forţa Dreptei au atacat la CCR măsurile fiscale

Prim-ministrul a susținut că e dreptul partidelor de opoziţie să sesizeze Curtea Constituţională, subliniind, totodată, că nu a comentat niciodată o decizie a CCR.

„Ce a declarat CCR, că nici nu cred că au primit sesizarea. Eu o am (sesizarea n.r.), am primit-o că sunt primul ministru al României, dar eu niciodată nu am comentat o decizie a CCR.

E dreptul lor (al opoziției n.r.) să o depună”, a declarat acesta.