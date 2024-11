Marcel Ciolacu spune că nu s-a simțit jignit de absența Gabrielei Firea de la congres: „Nu este niciun scandal în interiorul PSD” (VIDEO)

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost întrebat de reporteri despre absența Gabrielei Firea de la congresul de sâmbătă, în care premierul a fost și a fost validat drept candidat la alegerile prezidențiale.

Marcel Ciolacu spune că nu s-a simțit jignit de absența Gabrielei Firea

Întrebat dacă se simte jignit de absența Gabrielei Firea, liderul PSD a răspuns: „Nu”.

Marcel Ciolacu s-a arătat de părere că absența Gabrielei Firea nu are legătură cu faptul că a pierdut poziția de prim-vicepreședintă.

„Nu cred. Eu o cunosc pe doamna Gabriela foarte bine. Nu cred. Au mai lipsit. A lipsit domnul Ciunt de la Sălaj. Deci, au mai fost colegi care au avut alte activităţi. Am vorbit la telefon, am comunicat. Îmi pare rău să vă dezamăgesc. Şi vă spun: nu este niciun scandal în interiorul PSD. Şi eu eram obişnuit, de obicei, să mai fie anumite scandaluri. De această dată nu este niciun scandal în interiorul PSD şi vă spun şi de ce: pentru că între timp am învăţat, în patru ani, toţi (…) să fim prieteni, să ştim să glumim, să înţelegem că lucrurile sunt într-o schimbare şi să fim maturi. De fapt, acesta este cel mai mare câştig pe care eu, personal, l-am obţinut de când conduc PSD”, a mai declarat Marcel Ciolacu.