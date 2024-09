Mircea Geoană, întrebat ce variante are pentru guvernare, dacă va câștiga alegerile prezidențiale: Eu nu am să fac cum a făcut președintele actual sau președinții anteriori (VIDEO)

, candidat independent la alegerile prezidenţiale din acest an, a fost prezent în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV.

Geoană a fost întrebat ce variante are pentru guvernare, ca independent, dacă va câștiga .

„Stabilitatea este dată, în primul rând, de un președinte serios și competent și de o majoritate mică sau mare”

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale a ținut să sublinieze faptul că nu va face la fel cum a făcut Klaus Iohannis sau președinții anteriori. „În mod obligatoriu să încep cu partidul meu o majoritate. Nu!”, a adăugat Geoană.

“Este efectiv o formă de a anestezia opinia publică din România, cu așa zisa mare stabilitate. Stabilitatea este dată, în primul rând, de un președinte serios și competent și dată de o majoritate mică sau mare.

Eu am fost într-un guvern minoritar 4 ani de zile, a fost extrem de stabil, nu a avut nicio problemă. Am guvernat minoritar, cu sprijin din Parlament, sunt 1000 de formule. De aceea, eu nu sunt în situația să spun că am o preferință cu cine să pornim guvernul viitor. Aștept românii să voteze pe 1 decembrie, să ne dea și un Parlament, vom vedea în acest nou Parlament scorurile pe care partidele le fac, preferințele românilor, votul pe care îl vor da.

În opinia mea, există loc și pentru un partid nou, care să poată să ocupe un spațiu lăsat liber de aceste partide, pentru că există o foarte mare nemulțumire față de partide și partidele noi, de obicei, și noi, în România Renaște, avem unul sau mai multe partide noi, care e posibil să-și încerce șansa în fața electoratului, dar eu n-am să fac cum a făcut președintele actual sau președinții anteriori, în mod obligatoriu să încep cu partidul meu o majoritate, nu!”.

„Toate partidele care vor să facă ceva pozitiv pentru țară vor fi partenerii mei naturali”

Chestionat dacă va avea un partid al său în viitorul apropiat, Geoană a spus: “Toate partidele care vor să lucreze cu președintele, toate partidele care vor să facă ceva pozitiv pentru țară, care pe o bază aproape contractuală cu viitorul președinte, vor accepta să facem niște lucruri obligatorii pentru România, vor fi partenerii mei naturali”.