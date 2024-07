Nicolae Ciucă, despre coaliția cu PSD: “Și într-o familie nu tot timpul este totul roz, dar la final ne așezăm toți la masă, mâncăm împreună și o luăm de la capăt” (VIDEO)

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat duminică seara într-o intervenție pentru B1 TV că liberalii și social democrații sunt “ca într-o familie” în care “nu tot timpul este totul roz”. Cu toate acestea, Ciucă a precizat că cele două partide reușesc să depășească neînțelegerile și să meargă mai departe.

Nicolae Ciucă, despre coaliția cu PSD

Acesta a mai precizat că abia după data de 9 iunie va ști dacă va candida sau nu la alegerile prezidențiale:

“Și într-o familie, ați văzut că nu tot timpul este totul roz, mai discutăm, mai avem anumite controverse dar la final ne așezăm toți la masă, și soț, și soție, și copii și mâncăm împreună și o luăm de la capăt, și viața merge mai departe. La fel a fost și în această coaliție.

Perspectiva mea nu a fost atunci când am asumat funcția de prim-ministru, ulterior am fost ales de către colegi mei la Congres să văd ce urmează să se întâmple. Aici nu este o chstiune personală, nici a mea și sunt convins că nu ar trebui să fie nici pentru Marcel Ciolacu. E vorba despre un proiect la care dacă simpt mă angajez, dacă nu nu mă angajez”.

Nicolae Ciucă a mai spus că și acum sunt liberali nemulțumiți de coaliția cu PSD, însă a explicat că a fost nevoie de depășirea orgolilor pentru a asigura o conducere echilibrată a țării:

“Am făcut această alianță politică și nu ne-a fost ușor, noi și astăzi, eu trebuie să merg și să le explic românului, electoratului de dreapta. Știu că sunt nemulțumiți, dar am toată disponibilitatea să merg să vorbesc cu ei și să îi fac să înțeleagă și sunt convins că sunt oameni foarte inteligenți care înțeleg, acum poate văd mai bine ca oricând de ce am făcut această coaliție politică pentru că dincolo de aceste divergențe între PNL și PSD, la un moment dat ni se cere să trecem peste orgoliile personale și politice pentru a putea să asigurăm o conducere echilibrată a țării, ceea ce s-a întâmplat. Împreună cu Marcel Ciolacu, împreună cu toți ceilalți colegi ai mei și cu cei care am lucrat la această coaliție am reușit să realizăm acești ani de guvernare de care sincer vă spun nu pot nici să spun că am adus Luna de pe cer dar nici nu trebuie să ne fie rușine pentru că am reulit să gestionăm țara cum am putu mai bine. Către tot electoratul nostru voi avea disponibilitatea să le explic”.