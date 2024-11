Nicolae Ciucă: Miza este acum una care ne poate schimba complet/Românii au capacitatea de a vedea demagogii și alarmiștii (VIDEO)

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a spus, sâmbătă, la lansarea programului de guvernare al liberalilor, că liberalii trebuie să câștige la alegerile parlamentare și prezidențiale.

Nicolae Ciucă spune că va lupta pentru fiecare familie

„Îi văd în sală pe liderii noștri locali, pe primari. Am fost de curând la Bihor și la Cluj și am găsit comunități și prospere. (…)

Am fost la Slatina, la Mario DeMezzo, și a venit la mine doamnă plângând șimi-a spus: Multumesc că ne-ați eliberat! (…)

De la Suceava la Meheninți, de la Tiulcea la Maramureș, vă mulțumesc tuturor. Datorită vouă am venit cu acest proiect de țară. Știu că proiectele pe care le aveți trebuie să aibă resursele financiare. Vom munci pentru asta.

Luptăm pentru fiecare familie, luptăm pentru România. Sunteți, aleșii locali, în prima linie. Mă voi asigura că veți primi acest respect, mizele sunt mari.

În momenhtul în care PSD a decis să afecteze porocesul democratic, mizele au crescut enorm. Miza este acum, din cauza binomului PSD-AUR, una care ne poate schimba complet.

Vedeți interferențele Rusiei în referendumul Brexit din 2016. observați tiparul? Același lucru s-a întâmplat și în R. Moldova. Îi îndemn pe toți să meargă duminică să apere democrația.

Slavă Domnului, românii au capacitatea de a vedea demagogii și alarmiștii. Sunt folosite instrumente care pot influența decizia lor. Cum s-a ajuns aici? Din lipsă de încredere. Din lipsa de respect pe care unii politicieni o manifestă. Statul servește economia, nu economia servește statul.

Noi ceea ce spunem și face, fără tatuaje, doar cu credință și bun-simț. PNL este singurul aliat al sectorului privat. Noi îi sprijinim, fie că vorbim de afaceri mici sau mari.

Ca președinte voi merge în fiecare județ al țării. primarii și aleșii locali vor fi partenerii mei. primarile trebuie să le fie recunoscută munca. Nicio comunitate nu va fi lăsată în urmă.

Trebuie să ne uităm cu luciditate la momentul actual. Știu că exită îngrijorări. Sevehiculează scenarii sumbre, cu majorări de taxe. avem șansa de a evita acesta scenarii.

Votul va conta. Românii au de ales. Singurul partid în care se poate uni dreapta este PNL. Misiunea mea este siguranța românilor.

Nu cred că PSD nu va mări taxele. Suntem în campanie și nu vor să piardă voturi. Dacă va câștiga binomul PSD-AUR, adio cotă unică, adică microîntreprinderi. (…)

Viitorul economiei românești, siguranța noastră sunt pe buletinul de vot. Opțiunea firească este PNL. Chem alături de PNL pe toți românii.

În timp ce unii caută vadă cum pot să ajungă în turul 2, pe noi ne-a preocupat realitatea. Suntem uniți, suntem puternici, vom câștiga. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a spus Nicolae Ciucă.