Nicușor Dan, calcule înainte de alegeri: „În acest moment, PNL nu mă sprijină, dar încă nu suntem în campania electorală”

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit joi, într-o intervenție pentru B1 TV despre calculele înainte de alegerile locale din acest an, precizând că mizează pe sprijinul alegătorilor de dreapta pentru a învinge contracandidatul propus de PSD.

Nicușor Dan, despre alegerile locale

„În acest moment PNL nu mă sprijină pentru alegerile viitoare, dar încă nu suntem în campania electorală. Pe de altă parte, PNL nu și-a anunțat oficial un candidat.

Noi o să avem alegeri locale într-un tur. Acum pare că ele vor fi în septembrie ceea ce e foarte bine. Îi invit pe oamenii care locuiesc în București dar nu au viză de flotant să și-o facă acum, până la jumătatea lunii martie, pentru că legea îi obligă să o facă cu 6 luni înainte de alegeri.

În alegerile astea locale contează de obicei primii doi candidați, lucrurile se polarizează. PSD este partidul cel mai mare din București, deci orice candidat al lui o să aibă un scor bun. Eu am deja o anumită cotă de încredere, deci asta o să fie bătălia. Noi am avut și în 2020, și în 2016 o luptă între dreapta și PSD. În 2016, dreapta s-a despărțit, a câștigat PSD. În 2020, dreapta s-a unit a câștigat dreapta. Eu sper ca alegătorii din toate partidele, PNL, PMP, USR, Forța dreptei, REPER să voteze cu candidatul dreptei”,

Nicușor Dan a explicat de ce ar trebui ca bucureștenii să îl voteze pentru un nou mandat la Primăria Capitalei:

„Gabriela Firea a dus Primăria în faliment, eu am scos-o. Gabriela Firea a dus Radet-ul în faliment, eu am echilibrat Termoenergetica. Gabriela Firea nu a fost în stare să cumpere tramvaie, eu le-am cumpărat. Gabriela Firea a făcut 15 km de linie de termofoicare, eu am făcut 50 de km. Toate astea sunt dovezi ale faptului că mandatul PSD a fost unul de spoială, jaf, complicitate cu mafia imobiliară. Mandatul nostru a fost unul serios în care am rezolvat problemele reale ale bucureștenilor.

Și banii pentru tramvaie, și banii pentru termie am discutat despre ele încă din 2016, când am fost în acea campanie electorală. Doamana Gabriela Firea a avut patru ani și jumătate să îi ia, să facă achizițiile, să aducă tramvaie. Nu le-a făcut. A atribuit grești în licitația pentru tramvaie unei firme turcești, s-a încăpățânat să se ducă la Curtea de Apel și să piardă ani de zile. Noi am atribuit cui trebuie, am și plătit și tramvaiele au venit, ca multe alte lucruri. Nu a reușit să termine marea lucrare de la Glina. În patru ani jumate a făcut 40%, noi am terminat-o ca să nu pierdem banii europeni. Toate astea dovedesc că noi am fost serioși, ei nu au fost”.