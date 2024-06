Nicușor Dan, despre acuzațiile ce i-au fost aduse: „Le-am și uitat... Au fost minciuni, care evident că n-au prins, că oamenii sunt inteligenți” / Cum răspunde acuzației că n-a adus suficienți bani europeni la PMB (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei și candidat independent pentru aceeași funcție, susținut de ADU (USR, PMP, FD), s-a arătat ușor amuzat de acuzațiile ce i-au fost aduse în ultima vreme, catalogându-le drept „minciuni”. Acesta a mai afirmat că, oricum, oamenii nu le-au crezut, pentru că sunt inteligenți.

Totodată, Nicușor Dan a răspuns și criticii că nu atras suficienți bani europeni la Primărie.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Nicușor Dan, despre acuzațiile ce i-au fost aduse în campanie

„E a cincea campanie pe care o duc. Cu timpul te obișnuiești… N-au fost chestiuni… adică au fost ultimele foarte multe minciuni, dar care evident că n-au prins. Oamenii sunt inteligenți.

, cu bani, cu licitații, în fine… lucruri care s-au tot spus, dar care n-au aderență.

Pe de altă parte, eu am încercat să spun oamenilor ce am făcut, că n-am avut comunicarea cea mai fericită în mandatul ăsta, și ce vreau să facem.

Dacă aveți vreo curiozitate pe oricare din acuze, că le-am și uitat… Le-am răspuns și apoi le-am uitat”, a declarat primarul general, ușor stânjenit.

Nicușor Dan, despre banii europeni investiți de Primăria Generală

Întrebat cum răspunde acuzației că n-a adus la Primărie mai mulți bani europeni, acesta a explicat: „Puteau să fie mai mulți bani europeni, dar faptul că am trecut de la 400 de milioane de lei la 2,1 miliarde de lei, adică de mai bine de 5 ori mai mult decât administrația precedentă, în condițiile în care noi am avut 3 ani și jumătate, iar ei 4 ani și jumătate, cred că totuși spune ceva. Am terminat proiectul de la Glina, foarte consistent, a , astea din fonduri europene, am adus troleibuzele pe banii din Fondul de Mediu, am luat mulți bani pe PNRR pe spitale și consolidări, deci nu cred că e o discuție prea mare. Pe banii europeni pe termoficare, administrația precedentă a avut 4 ani și jumătate să depună cererea de finanțare și să înceapă proiectul, nu a făcut, abia a reușit să aducă cererea de finanțare, adică să avem finanțarea. A durat până am făcut achizițiile, apoi am lucrat”.