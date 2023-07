Nicușor Dan: „Firea a promis 100 de tramvaie, 100 de autobuze electrice și 100 de troleibuze și n-a luat nimic. Eu le-am luat pe toate. 0 – 300 – ăsta e raportul între Gabriela Firea și Nicușor Dan!” (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat luni, pentru B1 TV, că social-democrata Gabriela Firea a promis, în campania electorală de acum șapte ani, 100 de tramvaie, 100 de autobuze electrice și 100 de troleibuze și, deși a avut bani cât a condus PMB, n-a cumpărat absolut nimic. El, în schimb, a reușit să le achiziționeze pe toate: „0 – 300 – ăsta e raportul între Gabriela Firea și Nicușor Dan”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Nicușor Dan, despre achizițiile în transport pe care le-a făcut el și nu le-a făcut Firea

„Acum 7 ani, eram în campanie electorală cu dna Firea și vorbeam ambii – campanie pe care dânsa a câștigat-o – de banii europeni pentru 100 de tramvaie, 100 de autobuze electrice și 100 de troleibuze. Dânsa a câștigat în 2016 și până în 2020 n-a luat niciuna nici astea.

Noi am găsit un contract blocat cu 100 de tramvaie și după mult eședințe, am reușit să-l deblocămîn mai și . Am ajuns la peste 40 și un tramvai e scump, aproape 2 milioane de euro.

Pe autobuzele electrice a fost o achiziție pe care a dus-o cu echipa ei de două ori și a eșuat tot și noi am reușit să atribuim și până la finalul anului o să vină 100 de autobuze electrice. (…)

Apoi tot așa, după două achiziții eșuate, am reușit să alocăm contractul și vor veni până în primăvara anul viitor care vin de la firma poloneză Solaris. (…)

0 – 300 – ăsta e raportul între Gabriela Firea și Nicușor Dan. A avut banii, n-a luat nimic, eu am avut banii, am luat 300”, a delcarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.