Nicușor Dan: Pentru prima oară pare că online-ul este mai important decât fizicul. Cred că există foarte mulți oameni care rezonează cu candidatura mea și care sunt gata să participe la o campanie pe rețelele sociale (VIDEO)

Nicușor Dan, candidat independent, a vorbit despre viitoarea campanie prezidențială, luni, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, și s-a arătat de părere că „pentru prima oară online-ul este mai important decât fizicul”.

Nicușor Dan, pe B1 TV, despre campania prezidențială

Întrebat dacă va face turnee naționale și se va întâlni cu oameni din diferite zone, candidatul independent la prezidențiale a explicat: „Voi face asta, voi face asta, desigur”.

„Noi suntem la două săptămâni de la anularea alegerilor, deci, dincolo de decizia pe care am luat-o și de analiza pe care am făcut-o, care sunt necesitățile pentru România și ce calități trebuie să aibă un Președinte, nu am mers foarte în detaliu cu o analiză de campanie, care sunt resursele, dar intuitiv pot să vă spun că pare că pentru prima oară online-ul este mai important decât fizicul”, a adăugat Nicușor Dan.

„În această chestiune sunt foarte importanți voluntarii. Adică eu cred, așa, la o primă vedere, că există foarte mulți oameni care rezonează cu candidatura mea și care sunt gata să participe la o campanie pe rețelele sociale”, a continuat el.

Cele trei probleme ale României, în opinia lui Nicușor Dan

„Sunt trei probleme pe care România le are. Una este corupția și funcționarea instituțiilor – și aici un Președinte care să corecteze starea de fapt trebuie să fie cineva care să cunoască instituțiile, care să aibă și o abilitate politică de a coordona majorități și să cunoască foarte bine mecanisme juridice. Cred că acesta este principalul meu atu”, a spus Nicușor Dan.

„Faptul că România nu are o direcție, deci pe orice domeniu esențial, de exemplu, Sănătatea, nu avem o strategie, unde vrea să fie România peste 10 ani (…). A treia chestiune – există rolul de mediator în societate pe care Președintele îl are, pe care poate să și-l exercite atunci când apar tensiuni, cum e asta”, a mai declarat el.