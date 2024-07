Obscenități și droguri în fața minorilor. Simona Spătaru (USR), despre ce se întâmplă la festivalurile din România: În această vară am asistat, iarăși, la ceva la care nu ne-am fi imaginat, după Campania antidrog începută (VIDEO)

Senatoarea USR, , a vorbit în emisiunea „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre ce se întâmplă pe la festivalurile din România, unde tinerii consumă droguri, iar artiștii cântă melodii care conțin cuvinte obscene și îndemnuri explicite la consumul de droguri.

„Lucrurile sunt mult mai grave, pentru că dacă nu intervenim la nivel de educație, la școală, se pare că până au o reacție părinții, deja e prea târziu”

Simona Spătaru a precizat că trebuie intervenit la nivel de educație, în școli, să li se explice copiilor care sunt riscurile.

„Pare că o mare parte din părinți nu sunt atenți la ce se întâmplă în spațiul public, pentru că altfel nu pot să-mi explic de ce nu ar exprima acum îngrijorări mari față de ce am văzut la ultimele festivaluri, și vara trecută și în această vară. În această vară, am asistat iarăși la ceva la care nu ne-am fi imaginat, după Campania antidrog începută, ca un artist, mă rog, eu cu ghilimele de rigoare am să zic acest lucru, . De ce nu i s-au implicat și acestuia măsurile de verificare în intrarea acelui spațiu, autoritățile trebuie să răspundă, e firească reacția pe care au avut-o, mai departe, însă, nu știu dacă nu rămâne doar un titlu de presă la noi sau internațional. Lucrurile sunt mult mai grave, pentru că dacă nu intervenim la nivel de educație, la școală, în cazul ăsta, se pare că până au o reacție părinții, deja e prea târziu. Deci la nivel de școală, autoritățile trebuie să înțeleagă că este nevoie de această informare continuă, prezentate riscurile mari și cu privire la consumul de substanțe interzise, și cu privire la faptul că copiii sunt foarte expuși în mediul fizic și online la infracțiuni.

Trebuie doar să le prezinți lor și partea pozitivă, și negativă a acestor mijloace de accesare, tot ce folosesc ei, pentru că lucrul ăsta nu se întâmplă acasă și atunci trebuie să suplinești undeva această formă de educare. Altfel, iată, vin încântați de un spectacol, primesc un cadou această vacanță de două-trei zile, la mare. de la părinți.

Toată lumea crede că e ceva pozitiv în tot procesul ăsta și când colo, uitați la ce grozăvie ne uităm, iar legislația, că vorbeai de Parlament, sunt, într-adevăr, și mamă, și avocat, iată și parlamentar aum, s-a tot agravat, adică tot s-a înăsprit.

Dacă am 3 polițiști în loc de 100, să nu spun câți ar fi trebuit, degeaba, pe mine, mamă acasă, nu mă protejează nimeni, că știu legea sau că o am”.