Robert Sighiartău (PNL): „Povara pe mediul privat, pe oamenii liberi care muncesc crește foarte mult” (VIDEO)

Robert Sighiartău, candidatul PNL pentru președinția CJ Bistrița Năsăud, a recunoscu joi, într-o intervenție pentru B1 TV că “se împacă foarte prost” competiția la nivel local între PSD și PNL cu lista comună pentru europarlamentare a celor două partide:

“Se împacă foarte prost, pentru că eu am fost printre ceic are am votat împotriva alianței cu PSD-ul din motivele arhicunoscute, inclusiv faptul că ei nu fac nicio reformă , că insistă să își angajeze în continuare clientela de partid în funcții publice și sistemul bugetar crește în timp ce povara pe mediul privat, pe oamenii liberi care muncesc crește foarte mult datorită taxărilor mari, datorită prețurilor mari care se regăsesc în magazine.

Este foarte clar că avem de-a face cu un partid care își dorește câștigarea alegerilor și apoi menținerea puterii în a-și asigura până la urmă resurse pentru partid. Este o bătălie și teroarea de care v-am spus se resimte la nivelul unor comune unde sunt primari PSD dar și la nivelul județului unde pe diferite paliere se vorbește că ne e frică să vorbim, căs e trimit controale.

Știți foarte bine baronii județeni PSD-iști cum au reușit să își mențină și să asigure, să implementeze o caracatiță la nivelul județelor pentru a câștiga alegerilor. Asta este bătălia noastră în județul Bistrița-Năsăud, dar și în alte județe unde sunt foarte, foarte agresivi”.