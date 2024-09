Stoica (USR), despre foștii colegi acum în REPER: Dacă au ales să meargă singuri într-un partid nou, pot la fel de bine să candideze singuri la parlamentare pentru a-și câștiga mandatele (VIDEO)

Deputata USR Diana Stoica vede cam dificile discuțiile cu PNL și REPER în perspectiva alegerilor de la finele anului. Mai ales cu REPER situația a problematică deoarece formațiunea a fuzionat acum câțiva ani cu USR, apoi s-a desprins din nou ca partid separat. Acum, cei de la REPER caută alianțe cu restul partidelor de dreapta pentru a candida pe listele lor la parlamentare, singuri nefăcând pragul electoral. „Dacă au ales să meargă singuri într-un partid nou, pot la fel de bine să candideze singuri”, consideră, însă, Diana Stoica.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Cum vede Diana Stoica negocierile PNL – REPER

„Noi am fost colegi de partid și o parte din ei au ales să-și formeze un nou partid. Pentru mine e puțin greu de înțeles cum am putea să ne reunim sub formă de alianță dar, în fine, sunt niște negocieri în curs acum, la nivel național. Rămâne de văzut. Sunt oameni valoroși în fiecare partid, dar dacă au ales să meargă singuri într-un partid nou, pot la fel de bine să candideze singuri pentru a-și câștiga mandatele”, a declarat Diana Stoica în contextul în care, la alegerile precedente, cei de la REPER (fostul PLUS) au ajuns în Parlament și Parlamentul European fiind într-o alianță cu USR. Sondajele de la vremea respectivă arătau că PLUS nici măcar nu făceau pragul electoral singuri.

Stoica a mai spus despre foștii ei colegi de partid, care acum sunt în REPER, că „sunt oameni care pot să se întoarcă în mediul privat, care au lucrat mulți ani”.

Pretențiile REPER de la PNL

Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor care au loc între PNL, USR, PMP și REPER pentru în perspectiva alegerilor parlamentare și prezidențiale. Numai că relațiile dintre PNL și USR , la fel și cele dintre USR și REPER.

Mai mult, potrivit PNL-iștilor, cei de la REPER au cerut la negocieri 10 locuri de deputat şi 5 sau 6 de senator pe listele la parlamentare, dar şi să-şi poată forma grupuri politice separate după alegeri. La schimb, REPER-ul ar trebui să-l susțină pe liderul PNL, Nicolae Ciucă, la prezidențiale. Numai că liberalii consideră aceste pretenții exagerate, dat fiind că la alegerile din 9 iunie REPER n-a reușit nici măcar să facă pragul electoral.