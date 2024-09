Tănase Stamule, după ce a citit „ideile politice” ale lui Mircea Geoană: E corect să știm ce păreri au candidații despre economie. E foarte interesant mai ales atunci când ne spun transparent că vor să ne crească taxele

Tănase Stamule (PNL) a comentat „ideile politice” ale lui Mircea Geoană, candidat la alegerile prezidențiale, și a declarat că „e totuși corect să știm ce păreri au candidații atunci când vine vorba despre economie” și „e foarte interesant mai ales atunci când ne spun transparent că vor să ne crească taxele”.

Tănase Stamule, despre „ideile politice” ale lui Mircea Geoană

Liberalul a comentat afirmațiile candidatului despre sistemul de impozitare din România.

„Din curiozitate politică am citit o parte din ideile politice ale domnului Mircea Geoană. Am aflat că nu este împotriva impozitării progresive deoarce «cota unică și-ar fi trăit traiul». Mai spune domnul Geoană că dacă totuși păstrăm cota unică, să ducem totul la 16%, respectiv creșterea impozitului pe venit de 10% la 16%, creșterea impozitului pe dividende de la 8% la 16%, eliminarea facilitaților în IT, construcții, agricultură, creșterea impozitului pe investițiile la bursă,etc.

La sfârșitul părerilor despre economie concluzionează totuși că dacă vrem să trăim ca în vest e nevoie de impozitare progresivă fiindcă cei de afară trăiesc mult mai bine fiindcă plătesc taxe mult mai mari.

Acum nu știu cine i-a gândit programul economic domnului Geoana însă e corect totuși să știm ce păreri au candidații atunci când vine vorba despre economie. E foarte interesant mai ales atunci când ne spun transparent că vor să ne crească taxele!”, afirmă Tănase Stamule, marți, într-o postare pe Facebook.