Alvaro Morata, pe punctul de a prinde un transfer important după câștigarea EURO 2024

Alvaro Morata a câștigat Campionatul European cu naționala Spaniei și este pe cale să își adauge un nou club de top în largul său CV.

Fabrizio Romano, un jurnalist recunoscut pentru acuratețea informațiilor pe care le prezintă, a anunțat că reprezentanții lui AC Milan i-au informat pe cei de la Atletico Madrid că intenționează să achite clauza de reziliere de 13 milioane de euro pentru Alvaro Morata.

Atacantul spaniol și-a dat acordul verbal pentru un contract de patru ani cu clubul italian, „părăsind-o pe Atletico Madrid după o perioadă dificilă în Spania”, mai scrie Fabrizio Romano.

„Vor urma pașii formali și medicali în această săptămână”, a precizat jurnalistul italian.

