Antrenoarea lui Jordan Chiles, reacție dură după JO 2024: „Jordan a câștigat medalia, nu a furat nimic!”. Ce spune despre Sabrina Voinea

Cecile Landi, antrenoarea gimnastei Jordan Chiles, 23 de ani, a vorbit despre situația din finala probei la sol de la Jocurile Olimpice, care în ultimele zile a devenit un subiect controversat.

Sabrina Voinea a avut un punctaj de 13.700, iar americanca care a obținut bronzul, după contestație, a avut 13.766. Românca noastră a fost penalizată pentru că arbitrii au crezut că . Dacă această penalizare nu exista, Sabrina era pe podium.

Reacția acidă a antrenoarei lui Jordan Chiles

„Nu ar trebui să dau nicio explicație, însă o voi face. Cel mai bun rezultat pe care l-ar fi putut avea din start la sol Jordan a fost 5.9. În calificări și la finalele pe echipă, a primit un 5.8 și nu am contestat această decizie, am observat că nu au fost completate toate elementele. Să fii clasată pe poziția a 5-a, neavând nimic de pierdut, am trimis contestația.

Nu am vrut să regret că nu am făcut-o. Nu credeam că va fi acceptată, însă, spre surprinderea mea, a fost. Jordan a câștigat medalia, nu a furat nimic de la nimeni! Dacă îmi pare rău pentru sportiva din România? Bineînțeles! A fost trist să văd asta, însă acesta este sportul”, a spus Cecile Landi, potrivit .

Sabrina Voinea: „Eu nu am ieșit absolut deloc din covor”

După finala controversată de la JO 2024, Sabrina Voinea a declarat că , ci de la proba pe echipe sau din calificări.

„Eu nu am ieșit absolut deloc din covor. Imaginea pe care au prezentat-o dumnealor este din alt concurs. Am analizat foarte, foarte bine acest sol (proba la sol n.r.). Eu simt foarte bine ceea ce fac la aparate, știu atunci când greșesc, dar de această dată am făcut cel mai bun sol al meu. Am fost mai bine decât la Europene sau la Mondiale, iar poza pe care au prezentat-o nu este de acum (…) Mama mea se ocupă, se zbate foarte mult pentru a rezolva această situație”, a declarat Sabrina Voinea.

Federația Internațională de Gimnastică ar urma să reanalizeze exercițiul Sabrinei. Nu se știe dacă acest lucru se va întâmpla sau nu, însă românca este sigură de un lucru: .

Dacă Sabrina va reuși să își facă dreptate la TAS, ar putea exista două locuri 3 în finala la sol, chiar dacă românca ar avea un scor mai mare decât americanca Jordan Chiles.