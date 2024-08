„Aproape sigur, Mircea Lucescu va fi noul selecționer al României”. Răzvan Burleanu și-ar fi întrerupt concediul special pentru el

Mircea Lucescu al echipei naționale de fotbal a României, spune și Ovidiu Ioanițoaia, directorul .

Răzvan Burleanu și-a întrerupt concediul

Președintele FRF și-ar fi întrerupt concediul pentru a purta o ultimă discuție cu Mircea Lucescu.

„Burleanu și-a întrerupt concediul din Grecia, ca mâine să aibă o ultimă discuție cu Mircea Lucescu. Probabil vor cădea de acord asupra contractului. Aproape sigur, în proporție de 90%, Mircea Lucescu va fi noul selecționer al României”, a declarat Ovidiu Ioanițoaia, aproape de miezul nopții dintre miercuri și joi.

Mircea Lucescu a mai fost selecționerul României în anii `80

Mircea Lucescu a mai fost la cârma echipei naționale în perioada 1981-1986, când aduna 24 de victorii, 19 remize și 15 înfrângeri.

Cu 36 de trofee în palmares, el este cel mai titrat antrenor român.

„Este adevărat că am vorbit cu Stoichiță, am tot vorbit, cred că de vreo patru ori până acum. Ar fi fost bine să-l convingă pe Edi să rămână, dar…. Eu am fost mereu dispus să ajut. Voi stabili un record mondial. Nu cred să mai existe cineva care să se întoarcă după atâția ani la națională”, a declarat Mircea Lucescu pentru .