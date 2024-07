Ce a ajuns să facă Lucian Bute, după ce s-a mutat definitiv în Canada: „Sunt mândru de ce am realizat”

După retragerea din box în 2017, în Canada alături de familia sa și a investit banii câștigați într-o afacere imobiliară de succes.

Ce face Luce Bute, după ce s-a mutat definitiv în Canada

„Sincer, profit la maximum de aceste momente frumoase cu familia, cu copiii. După ultimul meu meci în 2017, am pierdut și imediat la o săptămână s-a născut Emma, fetița mea. A început o altă viață. A fost cel mai frumos moment pentru mine să spun stop.

Am reușit să “tourner la page”, cum zicem noi în franceză, și să-mi văd de viața de familie, de copii. Ce a fost a fost. Sunt mândru de ce am realizat în box timp de 23 de ani, dar când a venit primul meu copil pe lume am zis gata. Este un sport foarte dur și am zis că există viață și după box.

Credeți-mă că de 7 ani am intrat de două ori în sala de box și am stat foarte puțin înăuntru. Foarte scurt. Chiar am încercat să pun mănușile, să lovesc puțin la sac și am simțit că nu mai am același feeling. Atunci am zis că poate peste o anumită perioadă o să-mi vină iarăși aceeași pasiune și poate o să încep să antrenez. Cine știe?!”, a dezvăluit Lucian Bute, pentru .

Fostul sportiv se ocupă de afacerea lui

de afacerea pe care a deschis-o în Canada: „Am businessul meu. Am investit banii câștigați în imobilare. Mi-am luat câteva apartamente pe care le închiriez. Le gestionăm împreună eu și Elena, soția. Suntem fericiți cu ce facem. În pandemie nu am fost afectați. Închirierile se fac aici pe un an. Din contră, am avut cereri mai mari, oamenii stăteau în casă. Ca business, nu am simțit. În rest, a fost greu, a trecut, sperăm să nu se mai întoarcă perioada aia”, a mai spus el.