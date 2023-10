Lucian Bute, despre cazul de dopaj al Simonei Halep. Ce mesaj i-a transmis sportivei: „Imaginea rămâne șifonată”

În 2022, antidoping la US Open și a primit un rezultat pozitiv, ceea ce a dus la o suspendare de patru ani din circuitul WTA. În timpul acestor luni, sportiva română a susținut în repetate rânduri că este nevinovată și că va apela la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) pentru a-și dovedi inocența. Mai mulți foști și actuali sportivi au exprimat sprijinul lor pentru Simona Halep în această perioadă dificilă. De asemenea, fostul campion Lucian Bute s-a alăturat eforturilor de a o apăra pe Simona Halep în acest scandal major legat de dopaj.

Lucian Bute sare în apărarea Simonei Halep

cu privire la imposibilitatea unui sportiv de a evita consumul unui supliment contaminat cu o substanță interzisă, scrie .

„Nu. El (n.r. sportivul) nu e chimist. Tu îți alegi echipa. Preparatorul, nutriționistul. Lucram cu nutriționist, iar el trebuia să știe foarte bine ce consumam, începând de la alimentație până la suplimente. Dar uite că se întâmplă.

Ce poți să faci? Eu, Simona, ceilalți, toți aveam o viață cu sală, odihnă, recuperare, nutriție. Nu stau să testez suplimentele. Nu am timp de așa ceva. Dacă m-aș concentra pe asta, mi-aș pierde concentrarea pentru pregătirea înaintea meciurilor. Fiecare din echipă are jobul lui. E un sport individual, eu urc în ring, Simona pe teren, dar în spate e un sport de echipă”, a spus Lucian Bute.

Sportivul crede ca suplimentul a fost contaminat

„Am citit și eu despre caz în presă. Îmi pare foarte rău pentru Simona. Ne-am întâlnit aici la Montreal când a jucat la Cupa Rogers. Am fost la arenă, am susținut-o, ne-am văzut după. Atât cât o cunosc, cred că a fost un accident. Cred că a fost contaminat acel supliment. Nu vreau să cred că a făcut ea cu bună știință. Nu cred că a făcut asta.

În cazul meu s-a dovedit, dar au fost timp pierdut, avocați, bani și stres. Am demonstrat că a fost un accident și au ridicat suspendarea după șase luni. În cazul ei, vorbim despre patru ani.

Când am fost prins dopat am simțit panică și dezamăgire, ținând cont că fusesem campion mondial timp de cinci ani. Publicul larg pune la îndoială, oamenii nu sunt în interior să știe câtă muncă e în spate, câte antrenamente, cât chin. Ajungi să creezi un dubiu. «Dar dacă?». Așa suntem noi, oamenii, toți fac. Ok, s-a dovedit că suplimentul a fost contaminat, dar imaginea rămâne șifonată.

Simona Halep să fie puternică, să fie încrezătoare și, cu ajutorul lui Dumnezeu, să dovedească faptul că a fost un accident. Sper să aducă probe concrete și să i se reducă pedeapsa. Să intre mai repede pe teren, pentru că altfel îi va fi foarte greu. După doi ani de așteptare e aproape imposibil să mai revii la un nivel înalt”, a mai declarat sportivul pentru .