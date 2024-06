Ce sumă de bani trebuie să primească Simona Halep din partea celor de la ITIA, după ce a câştigat procesul de dopaj

Simona Halep după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anunțat marți, 5 martie, că perioada suspendării a fost redusă de la 4 ani la 9 luni.

De asemenea, avocatul româncei, Bogdan Stoica, a transmis că Agenția Internaționala pentru Integritatea Tenisului (ITIA) trebuie să îi plătească sportivei și o sumă de bani.

TAS a decis câți bani va primi Simona Halep de la ITIA

Imediat după aflarea veștii, avocatul Simonei Halep a dezvăluit ce sumă trebuie să primească sportiva din partea celor de la ITIA, ca despăgubire, pentru că a fost ținută departe de tenis.

„Tribunalul a decis simbolic să oblige ITIA să plătească 20.000 de franci elvețieni (n.r. echivalentul a aproximativ 21.000 de euro) cu titlul de ‘contribuție la efortul de apărare al Simonei’”, a precizat Bogdan Stoica, potrivit .

Vezi această postare pe Instagram

Cum a reacționat Simona Halep când a aflat verdictul TAS

a fost cel care a sunat-o să îi spună veștile bune de la TAS.

„A fost extrem, extrem de fericită, fericire maximă. A fost un chiot de bucurie. E genul emoțional. E foarte greu de crezut că un sportiv ca ea, care a ajuns să se lupte cu întreg sistemul antidoping.

O cunosc pe Simona de foarte mulți ani, de la 12 – 13 ani. O sportivă exemplară, cu o carieră nepătată, cu o grijă exemplară pentru sportul curat, a ajuns complet aiurea într-o situație incredibilă.

Nu pot să spun că am știut de la început că vom câștiga, dar am crezut de la început că o putem ajuta. Am fost o echipă, doi avocați și mai apoi un al treilea. Da, eu am fost singurul din România. E un om extraordinar și știam că Simona nu poate face așa ceva”, a mai spus Bogdan Stoica, pentru .