De ce a ales să semneze Dan Petrescu cu Jonbuk Hyundai: „Cel mai mare club pe care l-am antrenat în cariera mea. Sunt foarte bucuros”

Dan Petrescu începe a doua sa aventură în Asia, de data acesta în Coreea de Sud.

Antrenorul român s-a arătat onorat că , echipă cu care visează să câştige campionatul şi Liga Campionilor Asiei.

Dan Petrescu, prima conferinţă de presă la Jeonbuk Hyundai

Fostul antrenor de la CFR Cluj a fost prezentat oficial la noua echipă. De asemenea, în prima conferință de presă în calitate de antrenor acesta a explicat de ce a ales să semneze cu Jonbuk.

„Este o onoare pentru mine să fiu la cel mai mare club din Coreea și Asia. Sunt foarte încântat, sunt foarte fericit să fiu aici. Am o mare experiență ca antrenor, dar cred că acesta este cel mai mare club pe care l-am antrenat în cariera mea și asta este o mare responsabilitate.

Când am venit în oraș am văzut facilități bune, am văzut fanii, totul. Am fost impresionat din ce am văzut și am visat într-o bună zi să fiu aici, să antrenez la un astfel de club. Am multă experiență ca antrenor însă cred că este cel mai mare club pe care l-am antrenat vreodată și că este o mare responsabilitate pentru mine, știu asta.

Când antrenam în China (n.r. – pe JS Suning), jucam în Liga Campionilor împotriva lui Jeonbuk, iar pe vremea aceea echipa era foarte bună. Și când am venit în oraș, am văzut condițiile foarte bune de aici, suporterii, totul. Am fost impresionat de ceea ce am văzut și chiar visam într-o zi să antrenez un club ca acesta”, a declarat Dan Petrescu la prima conferinţă de presă susţinută în Coreea, notează .

Se pare că Dan Petrescu vrea să scrie istorie. „Sunt foarte bucuros că sunt aici. Sunt obosit, însă sunt nerăbdător să încep această experiență. Sper să aduc multe bucurii fanilor. Visul meu este să câștig campionatul și Liga Campionilor”, a mai spus acesta.