Dan Petrescu, la un acord cu noua echipă / În ce țară va merge antrenorul român

Dan Petrescu va semna pentru echipa sud-coreeană de fotbal Jeonbuk Hyundai Motors, potrivit informațiilor publicate miercuri, 7 iunie, de presa sportivă din „Țara Dimineților Liniștite”.

Antrenorul român ar urma să semneze cu Jeonbuk Hyundai

Pe 12 iunie, Dan Petrescu ar urma să ajungă în Coreea de Sud pentru a semna cu vicecampioana Jeonbuk Hyundai.

Jeonbuk Hyundai Motors a cucerit 9 titluri de campioană în Coreea de Sud (cel mai recent în 2021) şi două trofee în Liga Campionilor Asiei (ultimul în 2016), potrivit Agerpres.

Acum, Jeobuk Hyundai este pe locul 7 în K-League 1, după 17 etape.

Dan Petrescu va fi pentru prima dată în Coreea de Sud. El a mai antrenat în China, Polonia, Rusia, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Turcia.

Ce condiție a pus CFR pentru a-l lăsa pe Dan Petrescu să plece de la club

Ioan Varga, finanțatorul lui CFR Cluj, a menționat cu un an înainte de expirarea contractului.

„Vă spun încă o dată. Dan Petrescu mai este sub contract cu noi pentru încă un an și are o clauză de 400.000 de euro. Nu vă ascund că dacă are o ofertă concretă din altă parte, nu o să-i punem piedici. Dar noi am discutat ceva. Adică să transfere doi jucători de la CFR Cluj acolo unde merge”, a spus Ioan Varga.