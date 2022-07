Dragoș Luscan, preparatorul fizic al lui David Popovici: „Vă spun un secret – nu știu să înot”

Dragoș Luscan, kinetoterapeut și preparator fizic al lui David Popovici, , a povestit cum a ajuns în echipa sportivului în vârstă de 17 ani și a mărturisit că nu știe să înoate.

Cu ocazia Campionatului Mondial de la Budapesta, David Popovici a devenit primul înotător român din istorie care cucerește aurul mondial într-o probă masculină, la 200 m liber, iar după doar câteva zile avea să repete performanța și în „proba-regină” a natației, cea de 100 m liber.

Ce a spus preparatorul fizic al lui David Popovici despre relația cu tânărul campion și mentalitatea sa „pentru performanță”

„Am început acum 4 ani, în urma unui cantonament. M-am întâlnit cu David, am făcut multe exerciții. Am lucrat cu foarte mulți copii și, dintre ei, iată că David a reușit să meargă mai departe. Ne-am mai întâlnit în diverse ocazii, când a mai avut câte o accidentare, apoi relația a început să se consolideze și să lucrăm într-un mod cât mai profesionist. Este primul contact pe care l-am avut cu înotul. Vă spun un secret: nu știu să înot. David era un copil care era pregătit pentru înot, încă de la început s-a simțit să are o mentalitate pentru performanță”, a spus Dragoș Luscan, în emisiunea .

De altfel, mentalitatea lui David Popovici este ilustrată și de stilul de viață care l-a însoțit spre .

„În fiecare dimineață în care aveam liber de la școală, alergam în sufragerie imediat ce mă trezeam și puneam cursele de la Beijing 2008 pe TV: Michael Phelps, în toată gloria (…). Îmi era foarte dificil să mă trezesc devreme – nu înțelegeam de ce trebuie să înot la 5 dimineața. Obiceiurile mele alimentare nu îmi făceau situația mai ușoară. Sunt obișnuit să iau micul dejun cu două ore înainte să înot. Iar antrenamentul la 5 însemna să mă așez la masă la 3 dimineața”, declara sportivul lui CS Dinamo pentru înainte de rezultatul istoric de la Budapesta.