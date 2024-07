Gigi Becali încă speră că va vinde fotbaliști „pe 100 de milioane de euro sau 200”: „Va fi un Hagi la mine”

Gigi Becali, cunoscut pentru extremele în care își descrie jucătorii, a anunțat că nu a renunțat la ideea de a vinde un fotbalist pe o sumă de nouă cifre.

Gigi Becali încă vrea să vândă fotbaliști „pe 100 de milioane de euro sau 200”

Patronul lui FCSB vizează premiile generoase din Champions League și a recunoscut că încă speră că va vinde un jucător pe 100 de milioane de euro.

„Nu am renunţat la ideea asta. Vreau să vând un jucător cu 100 de milioane de euro. Când am intrat în fotbal, am spus că va fi un Hagi la mine, o să mi-l dea Dumnezeu mie. Şi dacă va fi, îl vând pe 100 de milioane de euro sau 200. Aţi văzut că eu nu vând sub preţ. L-am vândut pe Chiricheş cu 10 milioane, ei l-au vândut mai departe cu 7”, a declarat Gigi Becali, potrivit .

FCSB, tot mai aproape de titlul de campioană

Echipa lui Gigi Becali a câștigat la Farul Constanța, scor 1-0, și conduce ostilitățile în Superliga României. FCSB se impusese și în prima partidă a play-off-ului, 2-1 cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

În acest moment are șapte puncte peste Universitatea Craiova, cu care va juca duminică pe Arena Națională, într-un meci ce poate cântări decisiv în lupta la titlu.

Podiumul este completat de CFR Cluj, care tocmai în Cupa României și .