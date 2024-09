Jannik Sinner e noul campion de la US Open, după scandalul de dopaj în care a fost implicat

Jannik Sinner, numărul 1 mondial, a câştigat turneul US Open. Italianul, antrenat de Darren Cahill, l-a învins în finală pe americanul Taylor Fritz, locul 12 ATP, scor 6-3, 6-4, 7-5. Acesta este al doilea trofeu de Mare Șlem al carierei sale, după cel de la Australian Open câștigat la începutul anului.

Discursul lui Sinner, după victoria la US Open

Făcând aluzie la scandalul de dopaj, Jannik Sinner a admis după meci că „ultima perioadă a carierei mele nu a fost tocmai ușoară”

„Echipa mea care mă susține în fiecare zi, oamenii care îmi sunt aproape. Iubesc tenisul, mă antrenez mult pentru astfel de momente, dar în afara terenului există o viață. Aș vrea să dedic acest titlu mătușii mele, care are unele probleme de sănătate. Nu știu cât de mult o voi mai avea în viața mea. Mă bucur că încă mai pot împărtăși un moment pozitiv cu ea”, a spus Sinner, potrivit

Verdictul în cazul de dopaj al lui Sinner

Amintim că Jannik Sinner a fost găsit nevinovat de comiterea vreunei greşeli sau neglijenţe de un tribunal independent, după ce a fost depistat pozitiv la două controale antidoping în martie.

Un tribunal independent a acceptat explicaţia italianului conform căreia contaminarea cu clostebol, un agent anabolizant, a avut loc atunci când un membru al echipei sale a aplicat un spray fără prescripţie medicală pentru a trata o rană uşoară.

cu cel al româncei Simona Halep, chiar duminică: „Nu am nimic cu Sinner, cu jucătorul, chiar cred că poate fi vorba de o contaminare. Am trecut prin asta și știu cât de greu și de urât este, dar modul de judecată nu a fost corect nici față de mine, nici față de ceilalți sportivi care au trecut prin acest infern. În urmă cu doi ani, cred că am fost 3 sau 4 sportivi prin aceeași situație. Sper ca pe viitor să se judece la fel. Indiferent dacă ești numărul 1 sau numărul 200 trebuie să fii tratat la fel în această situație!”.