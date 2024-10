Legenda NBA, Mutombo, a murit, după ce a luptat din 2022 împotriva unei forme agresive de cancer la creier. Avea 58 de ani

Dikembe Mutombo, membru al NBA Hall of Fame, a murit de cancer la creier la vârsta de 58 de ani. De opt ori All-Star, Mutombo s-a retras în 2009, a petrecut 18 ani jucând în ligă pentru Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks și Houston Rockets, potrivit .

Mutombo a început tratamentul pentru o tumoare pe creier în octombrie 2022

„Dikembe Mutombo era pur și simplu mai uriaș decât viața”, a spus comisarul NBA Adam Silver. „Pe teren a fost unul dintre cei mai mari jucători de blocare a loviturilor și jucători defensivi din istoria NBA. Și-a dat sufletul și inima pentru a-i ajuta pe ceilalți”.

Având o înălțime de 2,18 m, Mutombo, născut în RD Congo, a fost descoperit în timp ce studia la Universitatea Georgetown și a fost selectat de Nuggets în 1991.

Personalitatea sa caldă l-a făcut favoritul fanilor. A ajuns de două ori în finala NBA, mai întâi pentru cei de la 76ers în 2001 și apoi pentru Nets (acum Brooklyn Nets) doi ani mai târziu.

După retragerea sa, atât Hawks, cât și Nuggets și-au retras tricoul cu numărul 55, iar în 2015 a fost inclus în NBA Hall of Fame.

Mutombo a fost un ambasador global pentru NBA și a desfășurat o activitate umanitară în țara sa de origine.

Printre cei care au adus un omagiu au fost Houston Rockets, unde Mutombo și-a petrecut ultimii cinci ani ai carierei sale de jucător.

„Astăzi plângem pierderea unui adevărat ambasador al jocului nostru”, au spus ei.

Proprietarul Rockets, Tilman Fertitta, a adăugat: „Dikembe a fost iubit de întreaga comunitate NBA și eforturile sale umanitare neobosite au lăsat o amprentă de neșters asupra ligii noastre.

Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de soția lui, Rose, și de copiii lor”.

Și Daryl Morey, președintele operațiunilor de baschet Philadelphia 76ers, a vorbit de Mutombo.

„L-am cunoscut personal”, a spus Morey. „Am fost împreună multe sezoane și, evident, el este important și pentru franciza Sixers. „Evident, realizările lui de pe teren… dar mai mult de atât a fost o ființă umană uimitoare – prin ceea ce a făcut în afara terenului, pentru Africa. Odihnește-te în pace, Dikembe.”

Cei de la Nuggets au spus că „memoria și impactul lui Mutombo cu siguranță nu vor fi uitate niciodată”.