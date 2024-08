Mama Mihaelei Cambei, primă reacție după victoria fiicei sale la Jocurile Olimpice. „A fost un moment foarte emoționant”

Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică la haltere, a ajuns marți în țară, alături de ceilalți sportivi români care au participat la Jocurile Olimpice. Aceasta a fost așteptată la aeroport de mama, tatăl și bunicul ei.

„Când am văzut-o, am plâns”

Mama a povestit în cadrul unui interviu pentru Click! despre momentul în care a aflat că fata ei este vicecampioană la haltere. „Fericită. Eram acasă și, când am văzut-o, am plâns. Eram cu niște prieteni de familie, ne-am strâns cu toții să urmărim momentul acesta. Când am văzut-o pe ea bucuroasă, acolo, a fost ceva de nedescris. Toți vecinii, părinții, cunoștințele ne-au sunat să ne felicite! A fost un moment foarte emoționant. Într-una a sunat telefonul. Nu știam cum să reacționăm”, a povestit mama Mihaelei Cambei.

În cadrul interviului, mama vicecampionaei a povestit unde va ține medalia câștigată de fiica sa la prestigioasa competiție. Aceasta va fi pusă la loc de cinste, în camera Mihaelei, potrivit

„O bucurie mare în sufletele noastre și o încununare a efortului Mihaelei pentru că știu cât a luptat, cât a muncit și sacrificat pentru această medalie. Se antrenează de la vârsta de 10 ani, fără pauze, fără vacanțe. Se antrenează într-o sală modestă, cu multă ambiție și devotament. Două ore seara, trei-patru ore dimineața. Ea își făcea programul, dar nu știu exact să vă spun cum se antrena, decât că era mai mult plecată de acasă. Stătea mai mult în sala de antrenamente”, a povestit mama Mihaelei Cambei.

În cadrul interviului, mama sportivei a povestit că Mihaela Cambei s-a ferit să le povestească momentele mai puțin plăcute, precum accidentările. „Nici nu știu să vă spun foarte multe, pentru că nu a stat deloc lângă noi și cred că ne-a ferit să ne spună momentele mai puțin plăcute. Știm așa, vag că a avut probleme cu mânuța, că a mai fost și ea accidentată, dar nu ne spune chiar tot. A fost cu un băiat dar să știți că sportul a fost și este la ea pe primul loc. Nouă nu ne vorbește despre altceva.”

Cum o așteaptă familia acasă pe vicecampioană

Mama a povestit că fiica sa avea rezultate foarte bune și la școală, nu doar la sport. „Foarte bine! Le-a împăcat pe amândouă și a fost bună și la învățătură, și la sport. Îi place foarte mult matematica dintre toate materiile. Mihaela mai are o soră de 24 de ani care este căsătorită în Bacău, și un frate de 16 ani care face și el tot haltere. Face de opt ani, l-a luat în sală chiar Mihaela.”

Vicecampioana o să fie răsfățată când ajunge acasă, deoarece mama ei o să îi pregătească mâncarea preferată. „Frații ei nu sunt acasă. Deci va fi doar cu noi. Am venit să o întâmpinăm la aeroport cu bunicul și tatăl ei. Acasă o așteaptă un tort cu poza ei și mâncarea preferată: cartofi pai cu aripioare. De obicei are o alimentație strictă, are mare grijă să nu se îngrașe. Ăsta chiar e un răsfăț de sărbătoare”, a povestit mama Mihaelei.