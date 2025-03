Cum s-a deteriorat relația dintre Alina Pușcaș și tatăl ei: „A rămas un străin pentru mine”

Alina Pușcaș a povestit cum s-a deteriorat relația cu tatăl ei, după ce el și-a făcut o altă familie, până când acesta i-a devenit un străin. Bărbatul a murit între timp, iar legătura dintre ei n-a fost niciodată reparată. Alina a vorbit și despre relația cu sora ei vitregă, Alexandra.

Alina Pușcaș, despre tatăl ei: Un străin

„Relația mea cu tatăl meu nu a fost niciodată una foarte apropiată. Îmi amintesc că, în primii ani, a fost o relație caldă și părintească, dar asta s-a schimbat destul de repede. Din câte știu, până la vârsta de 5-6 ani, când eram foarte mică, el a încercat mereu să își facă loc în viața mea. Îmi aduc aminte că, de multe ori, încerca să vorbească cu mine în secret, chiar dacă mama nu îi permitea să interacționeze prea mult cu mine.

După acea perioadă însă, s-a distanțat treptat, până când, practic, am ajuns să nu mai avem nicio legătură semnificativă. Știu că în acei ani am judecat mult această distanțare. Mi se părea că niciun părinte nu ar trebui să fie atât de detașat de copilul său, indiferent de câte familii își reface. Simțeam că, de fapt, era alegerea lui să nu facă niciun efort pentru a ne reconecta.

Pe măsură ce am crescut și am devenit părinte, am înțeles și mai mult ce înseamnă cu adevărat să fii acolo pentru copilul tău. Dacă iubești un copil, indiferent de circumstanțe, încerci să faci orice ca să-l ai aproape. Dacă nu simți asta, e ușor să te detașezi și să-ți continui viața. Nu pot să spun că am înțeles vreodată alegerea lui. Acum, , nu mi-aș putea imagina niciodată să am același comportament pe care el l-a avut față de mine. De iertat… nu cred că am ce ierta, a fost și pentru mine”, a susținut Alina Pușcaș, pentru

De ce s-a deteriorat relația dintre Alina Pușcaș și sora ei vitregă

Vedeta a mai povestit că din căsătoria a doua a tatălui ei a rezultat Alexandra. În copilărie, cele două surori vitrege s-au înțeles foarte bine, dar lucrurile s-au schimbat în adolescență: „În acel moment, au intervenit între noi dorințele părinților ei, ceea ce, în mod natural, se întâmplă atunci când intri în perioada adolescenței – pașii tăi sunt ghidați de părinți. Astfel, treptat, întâlnirile noastre au devenit tot mai rare, în special în vacanțele de vară. La început am mai ținut legătura, dar apoi am ajuns să ne distanțăm complet”.

„Aș fi vrut să pot spune că am rămas surori, chiar și vitrege, care se înțeleg și care depășesc orice conflicte lăsate de părinți, însă nu a fost așa. Din păcate, am observat că influențele familiei din care provine au avut un impact semnificativ asupra comportamentului și gândirii ei. Așa că, în final, fiecare dintre noi a urmat propriul drum, cu viața și familia ei. Este un proces natural, dar totuși poate puțin trist”, a mai spus Alina Pușcaș, pentru VIVA!.