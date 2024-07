Mbappe, prezentat oficial la Real Madrid. Prima reacție a starului francez: „Visul meu a devenit azi realitate”

Marți a avut loc prezentarea oficială a atacantului la Real Madrid. Starul francez a declarat că visul lui a devenit realitate după un drum dificil și i-a mulțumit președintelui Florentino Perez care a avut încredere în el în prima zi.

Atacantul francez a trecut vizita medicală

Mbappe a trecut vizita medicală şi a semnat un contract pe cinci ani, până în 2029, cu echipa patronată de Perez, potrivit .

„Bună ziua tuturor. O să încerc să vorbesc în spaniolă. Wow, este uimitor să fii aici. Am dormit mulţi ani cu visul de a juca pentru Real Madrid, astăzi visul meu devine realitate şi sunt un băiat foarte fericit astăzi. Foarte fericit”, a spus internaţionalul francez.

„Mulţumesc preşedintelui, Florentino Perez, care a avut încredere în mine din prima zi. S-au întâmplat multe lucruri. Şi mulţumesc tuturor oamenilor care au muncit să se ajungă aici. Ştiu că a fost greu, dar sunt aici, sunt jucătorul lui Real Madrid şi toată familia mea este fericită, cu mama mea plângând. Este o zi incredibilă pentru mine. Înseamnă mult pentru mine. Le mulţumesc tuturor suporterilor madrileni pentru că mi-aţi oferit afecţiune şi dragoste de mulţi ani şi asta este în inima mea. Vă mulţumesc tuturor că sunteţi aici astăzi”, a adăugat Mbappe, care a câştigat afecţiunea noilor fani sărutând noul său blazon.

Mbappe și-a încheiat pe 30 iunie contractul cu Paris Saint-Germain

în vârstă de 25 de ani, și-a încheiat pe 30 iunie contractul cu Paris Saint-Germain, la care a evoluat în ultimele şapte sezoane, devenind din mai bun marcator din istoria acestui club (256 de goluri în 308 meciuri). Starul francez va purta tricoul cu numărul 9 la Real Madrid.

„Am un alt vis. Acela de a fi la înălţimea acestui club, cel mai bun din lume. Îmi voi da viaţa pentru acest club şi pentru acest blazon. Am un mesaj pentru toţi copiii. Am fost ca voi, am avut un vis şi astăzi am un sfat pentru voi. Cu pasiune şi visând puteţi face orice vreţi. Astăzi sunt aici, dar am fost cândva ca voi. Am multe emoţii. Sunt mândru că sunt un jucător al clubului visurilor mele şi cel mai mare din istoria fotbalului”.