Meci din Norvegia suspendat din cauza suporterilor care au protestat față de sistemul VAR. Au aruncat cu crochete de pește și mingi de tenis pe teren (FOTO, VIDEO)

Meciul de duminică dintre Rosenborg și Lillestrom din campionatul Norvegiei a fost suspendat din cauza suporterilor care au protestat față de sistemul de arbitraj video, aruncând cu crochete de pește și mingi de tenis pe teren, potrivit .

Protestul a început odată cu fluierul de start. După două minute de bombardamente cu crochete de pește, arbitrul a decis să oprească jocul și i-a trimis pe fotbaliști la vestiare.

Rosenborg vs. Lillestrøm in Norway's Eliteserien, play has now been stopped a total of four times inside the first 30 minutes due to protests from both sets of fans because they don't like VAR 😂

Items thrown onto the pitch include tennis balls, smoke bombs and… fishcakes.

— Andy Lewers (@AndyLewers)