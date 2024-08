Paula Badosa anunță despărțirea de Stefanos Tsitsipas

Paula Badosa a anunțat, într-un mesaj postat pe rețelele sociale, că ea și Stefanos Tsitsipas au decis să se despartă „pe cale amiabilă”.

Paula Badosa și Stefanos Tsitsipas s-au despărțit

Fostul număr 2 mondial din tenisul feminin a făcut anunțul pe Instagram.

„După o analiză atentă și multe momente frumoase împreună, Stefanos și cu mine am decis să ne despărțim pe cale amiabilă. Am împărtășit o călătorie plină de dragoste și învățături și, ca prieteni cu un imens respect reciproc, am ales acum să mergem înainte pe căile noastre diferite”, a declarat jucătoarea spaniolă.

Relația celor doi tenismeni s-a încheiat înainte de startul turneului de la Madrid, potrivit .

Badosa, care a căzut pe locul 126 mondial, își dorește să câștige teren în clasamentul WTA. Ca parte din efortul de a reveni în prim-planul tenisului, ea l-a readus în echipă pe preparatorul fizic David Antona.

Tsitsipas, care s-a confruntat la rândul său cu provocări, a ieșit din top 10 în februarie, pentru prima oară în ultimii cinci ani. Între timp, grecul a revenit între primii 10 tenismeni ai lumii și ocupă locul 8.

Nu au mai fost văzuți împreună de la Miami

Deși înainte păreau de nedespărțit, Badosa și Tsitsipas nu au mai fost văzuți împreună de la Miami Open.

Badosa a lipsit de la Monte Carlo, acolo unde Tsitsipas a câștigat titlul. Jucătoarea spaniolă nu a fost prezentă nici la Barcelona, acolo unde grecul a jucat finala cu Casper Ruud.

Anul trecut, Badosa călătoarea de la Sevilla la Torino la doar câteva ore după participarea Spaniei în Billie Jean King Cup, pentru a-și susține iubitul la Turneul Campionilor.