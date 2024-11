Rafael Nadal renunță la US Open 2024 și spune că „îi vor lipsi acele sesiuni de noapte electrice și speciale”

Miercuri, 7 august, de 22 de ori campionul de Grand Slam că a decis să nu concureze la următorul turneu, care este programat pentru 26 august – 8 septembrie 2024. Este campion de patru ori la US Open, a câștigat turneul în 2010, 2013, 2017 și 2019.

Rafael Nadal a anunțat că nu va participa la US Open 2024

Tenismanul profesionist în vârstă de 38 de ani a remarcat că are „amintiri uimitoare” de la turneu și că îi „vor lipsi acele sesiuni electrice și speciale de noapte din NYC la Ashe”, totuși el crede că „nu va putea să ofere 100% din ce poate de data aceasta.”

„Mulțumesc tuturor fanilor mei din SUA, în special, îmi va fi dor de voi și ne vom vedea altă dată”, a adăugat el. „Succes tuturor la US Open, mereu uimitor!”

El i-a asigurat pe fanii îngrijorați că următorul său eveniment va fi Laver Cup de la Berlin, care va avea loc între 20 și 22 septembrie.

Anunțul vine după participarea sa recentă la Jocurile Olimpice din 2024, reprezentând Spania. din sferturile de finală de dublu în fața perechii olandeze Tallon Griekspoor și Wesley Koolhof pe 30 iulie.

Înfrângerea sa la dublu a urmat înfrângerii din turul doi la simplu împotriva sârbului Novak Djokovic, care a luat acasă aurul duminică, 4 august.

În timp ce se afla la Paris, a fost întrebat despre jocul US Open și, înainte de a răspunde, s-a oprit un moment înainte de a spune: „Se pare că nu. Dar vă voi anunța în curând”, a spus el, potrivit Associated Press. „Nu pot să dau un răspuns clar. Am nevoie de ceva timp, dar pentru mine pare dificil.”