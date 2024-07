Rezultatele echipelor de canotaj la probele de la Jocurile Olimpice la Paris. Fetele de la opt plus unu feminin s-au calificat în finala A

au concurat astăzi la recalificările pentru probele patru vâsle masculin și patru vâsle feminin, dar și la seriile în probele opt plus unu masculin și opt plus unu feminin. Echipa României la proba opt plus unu feminin s-a calificat pe primul loc în seria 2, asigurându-și astfel locul în finala A.

La ce probe nu s-au calificat canotorii români

România, în componenţa Leontin Nuţescu, Andrei Lungu, Florin Horodişteanu, Ioan Prundeanu, a ratat calificarea în Finala A a probei de patru vâsle masculin la Jocurile Olimpice de la Paris, luni, după ce s-a clasat pe locul 5 în recalificări, cu timpul de 5 min 56 sec, potrivit

Nici fetele de la proba patru vâsle feminin, în componența Mădălina Moroşan, Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu şi Patricia Cireş nu au reușit calificarea în cursa pentru medalii. Acestea s-au calificat pe locul 4 în recalificări, cu timpul de 6 min 33 sec.

Echipajul României la 8+1 masculin vor concura în recalificări

Echipa României la proba opt plus unu masculin, în componența fiind tefan Berariu, Constantin Adam, Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Marius Cozmiuc, Sergiu Bejan, Claudiu Neamţu, Florin Lehaci, Adrian Munteanu, a terminat pe locul 4 în serii, cu timpul 5 min 55 sec.

Victorie pentru echipa la opt plus unu feminin în serii

la canotaj a lotului României a adus noroc. Echipa formată din Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu s-a calificat în finala A, fiind pe primul loc în seria 2, cu timpul 6 min 12 sec.