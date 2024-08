Camelia Voinea, după controversa din finala olimpică de la sol: „Mi-e scârbă de ce am trăit, eu nu vreau să mor în sală. Să-i ia medalia Sabrinei de la gât este prea mult”

Camelia Voinea, fostă vicecampioană olimpică la gimnastică pe echipe, a declarat pentru că îi este „scârbă” de experiența pe care a trăit-o la Jocurile Olimpice de la Paris, acolo unde susține că fiicei sale, Sabrina, i s-a interzis pe nedrept o medalie de bronz după exercițiul de la sol.

Controverse în finala olimpică de la sol

Finala olimpică de la sol a fost marcată de controverse. Ana Bărbosu preț de câteva zeci de secunde, însă gimnasta americană Jordan Chiles a depus contestație și a urcat două poziții, pe 3, .

Contestație a depus și Sabrina Voinea, dar contestația ei nu a fost acceptată, așa că gimnasta în vârstă de 17 ani a terminat finala olimpică pe poziția a 5-a, sub Jordan Chiles și Ana Bărbosu. La finalul concursului, mama ei, Camelia Voinea, câștigătoare a argintului olimpic în proba pe echipe la Seul 1988, a anunțat că .

Ce a declarat Camelia Voinea, mama Sabrinei: „Mi-e scârbă de ce am trăit”

Fosta vicecampioană olimpică spune că îi este „scârbă” de cele întâmplate.

„În sufletul meu, Sabrina este campioană. După tot prin ce am trecut, nu mă așteptam să ni se întâmple așa ceva la Jocurile Olimpice. Știu că arbitrele au CV, dar nu poți să dai așa într-un copil de 17 ani. Așteptăm explicații, pentru că era clar medalie. Am toate filmările, toate fotografiile, de la toate diagonalele, și la plecare, și la aterizare, iar în toate Sabrina este cu o talpă în interiorul covorului.

Le-am și postat, să le vadă toată lumea. Am trimis argumentele mele, nimeni nu are nicio explicație. Nici Nadiei nu știau ce să-i răspundă, dar ne-au respins contestația. Nadia i-a scris președintelui federației internaționale și i-a cerut explicații.

Am vorbit și cu Anca Grigoraș, care era la București, și mi-a zis că o să caute explicații, dar nu m-a mai sunat. Vedem ce face federația, dar noi am venit aici fără arbitri, nu ne ajută nimeni, nu are cine să ne apere drepturile. Mi-e scârbă de ce am trăit, eu nu vreau să mor în sală”, a declarat Camelia Voinea.

Sabrina a fost penalizată cu o zecime și, mai mult decât atât, i-a fost scăzut punctajul la dificultate față de cel din calificări, chiar dacă exercițiul a fost același.

„Nadia i-a arătat lui Bart că Sabrina va fi pe primul loc. Și i-au dat 13,700, cu o dificultate de 5,900. De ce? Același exercițiu a fost și în calificări și atunci a luat 13,900.

Cu punctajul acela era bronz. Și i-au mai luat o zecime, ca să nu fie nici medalie. Că americanca este pe final de carieră și Sabrina mai poate merge la Jocurile Olimpice. Câștigă cine este mai bun, nu contează vârsta. Până și americanii au fost nedumeriți.

Vorbesc serios, nici nu mai vrea să mai aud de gimnastică, sunt foarte supărată. Am stat doi ani în București și numai noi știm peste câte am trecut. Dar să-i ia medalia de la gât Sabrinei este prea mult. Nici ea nu este bine. Am vorbit și mi-a spus că orice decid, ea mă urmează”, a mai declarat Camelia Voinea pentru .