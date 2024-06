Simona Halep mai refuză un wildcard. Ce spune sportiva despre problema medicală cu care se confruntă

Simona Halep a revenit pe teren în luna martie, după ce TAS a redus suspendarea de la patru ani la 9 luni, însă . Sportiva noastră a fost invitată la turneul de 250 de puncte de la Iași, însă din cauza problemelor medicale nu a dat un răspuns concret.

Simona Halep nu va participa la Iași Open

pentru a putea participa la Iași Open, a anunțat Daniel Dobre, directorul turneului, care va trece în 2024 de la categoria WTA 125 la WTA 250, organizat în perioada 21.26 iulie la baza Ciric.

În cadrul unui interviu oferit recent, Simona Halep a vorbit și despre competițiile viitoare la care va participa. Din dorința de a se recupera complet la genunchi, sportiva tinde mai degrabă spre a refuza invitația, decât spre a o accepta.

„Nu cred că voi juca. Momentan nu am decis nimic. Trebuie să mă recuperez în totalitate cu genunchiul și să văd ce am de făcut”, a spus Simona Halep, potrivit .

„Încă nu dau niciun răspuns clar, pentru că nu știu”, a adăugat ea.

Simona Halep, despre problema medicală cu care se confruntă

Chiar dacă pe parcursul suspendării s-a antrenat cât de mult posibil, Simona Halep nu a reușit să facă față ritmului de joc din meci, resimțind în totalitate faptul că a lipsit de pe terenul de tenis o perioadă îndelungată.

„Mă așteptam să fie greu, dar nu mă așteptam să fie atât de greu. Am stat totuși destul de mult, 18 luni, fără meci oficial și s-a resimțit. Chiar dacă eu m-am antrenat, nu am făcut față la meciurile cele mai înalte.

Am și jucat la Miami cu Badosa, unde a jucat foarte bine, dar încerc să mă recuperez. Am ceva probleme la genunchi, dar nu știu încă exact ce am de făcut și ce se întâmplă. Am de așteptat niște rezultate și după voi lua o decizie să văd ce fac și când revin”, a spus ea.

„Este gravă, pentru că se umflă. Am ceva lichid tot timpul după ce joc un meci oficial. Când joc la antrenamente nu am probleme, dar la meci oficial mă deranjează un pic. Doctorii spun că nu este atât de gravă, pentru că au fost multe lucruri mai grave decât acest gen de accidentare.

Trebuie să am răbdare că nu mai sunt nici așa de tânără. Totuși, articulațiile mele sunt uzate, după 20 de ani de sport, și trebuie să am răbdare”, a adăugat Simona Halep.