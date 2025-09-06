80 de kilometri, în 12 ore și 17 minute. Cum a reușit un tren Regio să atingă acest record negativ de întârzieri

Un drum de 3 ore și 5 minute cu un care circula pe Valea Jiului s-a transformat într-unul de 12 ore și 17 minute. Problemele au început chiar înainte de plecarea din gară.

Trenul Regio 2703, operat de CFR Călători, a reușit să înregistreze un record negativ de , conform .

Încă dinainte de plecarea din gară, trenul a avut probleme. Acesta a plecat cu 38 de minute mai târziu decât era programat.

Drumul de 80 de kilometri a fost parcurs în 12 ore și 17 minute. În mod normal, acesta se parcurge în doar 3 ore și 5 minute.

Pe lângă întârzierea inițială, trenul s-a confruntat și cu alte probleme. După nici trei kilometri de la plecare, la Petroșani Tria, un vagon a avut o defecțiune.

Înaintarea trenului a fost încetinită de restricțiile de viteză de pe calea ferată din zona Bănița. S-au mai adăugat minute de întârziere.

Ulterior, trenul a staționat timp de patru ore și 33 de minute între stațiile Bănița și Merișor. Cauza nu este cunoscută.

12 ore și 17 minute întârziere

Vagonul care a avut o defecțiune a creat probleme din nou. Acest lucru a mai însemnat o întârziere de 55 de minute în apropiere de halta Crivadia, la care s-au adăugat alte 55 de minute în halta de călători Baru Mare.

După atâtea întârzieri, a mai urmat una: 78 de minute în plus din cauza condițiilor de trafic.

În urma acestora, s-a decis scoaterea vagonului din componența trenului. Acest lucru a mai însemnat o întârziere de o oră și 34 de minute.

Într-un final, au mai fost adăugate 11 minute în plus. Motivul: restricțiile de viteză din cauza liniilor defecte.

Cu toate acestea, trenul a ajuns la destinație. Întârzierea totală a fost de 12 ore și 17 minute.