Accident între un tractor cu remorcă și un tren, în care se aflau 50 de persoane. Ce au declarat autoritățile

Accident între un tractor cu remorcă și un tren, în care se aflau 50 de persoane. Ce au declarat autoritățile

Elena Boruz
03 sept. 2025, 18:32
Accident între un tractor cu remorcă și un tren, în care se aflau 50 de persoane. Ce au declarat autoritățile
Sursă foto: ISU Botoșani

Un accident a avut loc, miercuri, între un tractor cu remorcă și un tren, în care se aflau 50 de persoane. Incidentul s-a petrecut în apropierea localității Cervicești, din județul Botoșani.

În urma impactului, șoferul tractorului, un tânăr în vârstă de 20 de ani, a fost rănit și transportat la spital, în vederea acordării îngrijirilor medicale necesare.

Ce au declarat autoritățile

Potrivit informațiilor, atunci când autoritățile au ajuns la fața locului, șoferul accidentat ieșise din tractor și era conștient și cooperant. De asemenea, oamenii legii au specificat că accidentul s-a petrecut la o trecere la nivel cu calea ferată, fără barieră. Trenul circula pe ruta Botoșani – Verești – Timișoara.

„La caz au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și una de descarcerare, dar și o ambulanță aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani. Forțele de intervenție au constatat faptul că șoferul tractorului era ieșit din interior, fiind conștient și cooperant. Bărbatul, în vârstă de 20 de ani, a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate”, au anunțat reprezentanții ISU, potrivit agerpres.

Autoritățile au anunțat că cele 50 de persoane nu au suferit răni.

