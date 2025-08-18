Radu Miruță susține că pachetul 2 de austeritate ar trebui să conțină măsuri menite să reducă privilegiile politicienilor. El acuză PSD că nu participă la ședințele de coaliție și, din acest motiv, pachetul doi nu poate fi adoptat.

Cuprins:

Ce spune Radu Miruță despre pachetul doi de austeritateâ

Pe cine consideră vinovat pentru menținerea privilegiilor

Ce spune Miruță despre pachetul doi de austeritate

Ministrul Economiei susține că , care a intrat în vigoare la 1 august i-a afectat pe oamenii de rând, iar pachetul nr 2 ar trebui să taie privilegiile politicienilor, În realitate, pachetul 2. așa cum a fost prezentat de Ilie Bolojan este centrat tot pe creșteri de taxe și impozite pentru cetățeni și firme, măsuri coercitive împotriva celor care nu-și achită dările și concedieri colective din rândul funcționarilor.

Din prezentările făcute până acum, de oficialii guvernamentali, pachetul nr 2. nu conține nici o măsură menită să reducă privilegiile , parlamentari sau ale aleși locali, sau reducerea subvențiilor pentru partidele politice, așa cum s-a promis. Nu sunt prevăzute, de asemenea, nici măsuri de reducere a risipei și de eficientizare a cheltuielilor publice la nivelul administrației locale și nici măsuri de control ori sancțiuni împotriva celor care nu re conformează.

„Pachetul nr 1 a presupus niște măsuri pentru cetățeni, s-a strâns cureaua pentru cetățeni. Și s-a spus, pachetul nr 2 vă va demonstra că vor fi luate niște măsuri pentru mediul politic, pentru cei care sunt puși în funcții. Dacă ne vom opri și nu facem acest pachet 2 este doar o înșelătorie la adresa oamenilor cărora le-am cerut indulgență pentru ca să le arătăm că, o lună mai târziu, luăm și pentru noi niște măsuri”, a declarat Radu Miruță în emisiunea Talk B1 cu Gabriela Mihai.

Pe cine consideră vinovat pentru menținerea pricilegiilor

Ministrul Economiei acuză PSD că nu se prezintă la ședințele de coaliție, motiv pentru care nu pot fi luate astfel de măsuri. El a mai spus că se bucură auzindu-l pe liderul PSD, Sorin Grindeanu vorbind depre reducerea privilegiilor clasei politice.

„Deci întârzierea unor ședințe de coaliție în care să fie adoptate aceste măsuri doar asta arată că vrem să întârziem adoptarea măsuri luate împotriva membrilor de partid numiți în diverse funcții în statul român… Eu nu știu ce are în vedere domnul Grindeanu. Mă bucur să-l aud că declară răspicat acest lucru. Doar că eliminarea privilegiilor nu s-a întâmplat pentru că unii nu au venit la ședința coaliției când trebuiau să vină, E un fapt”, a spus .

În acest context, ministrul Economiei a vorbit și despre finanțările prin programul „Anghel Saligny” și , mărul discordiei în coaliția de guvernare. Potrivit spuselor sale, investițiile nu vor fi oprite decât acolo unde nu au fost încheiate contractge de finanțare.

„Cu privire la „Anghel Saligny” și la investiții am auzit pe unii spunând că Guvernul a decis blocarea banilor din PNRR. Factual este fals. Ce s-a decis în ultima ședință din PNRR a fost că acele proiecte care nu au început să nu mai înceapă deoarece nu există tehnic posibilitatea ca ele să fie închise până în august 2026, situație în care, dacă se ajunge, România va fi penalizată foarte rău. Nu este nimeni împotriva investițiilor Cu privire la Anghel Saligny, trebuie să ne uităm asumat în cameră și să spunem că, din motive electorale au fost lăsate contractări cu ordin de mărime mai mare decât banii”, a mai spus Miruță.