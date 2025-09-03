B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Accident grav soldat cu trei morți și 21 de răniți la Botoșani. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție

Accident grav soldat cu trei morți și 21 de răniți la Botoșani. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție

Adrian Teampău
03 sept. 2025, 09:22
Accident grav soldat cu trei morți și 21 de răniți la Botoșani. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție

Trei persoane au murit într-un grav accident de circulație, în această dimineață, în care au fost implicate un microbuz și un autoturism. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție în acest caz.

Cuprins:

  • Accident soldat cu trei morți și numeroși răniți
  • Precizările reprezentanților ISU Botoșani

Accident soldat cu trei morți și numeroși răniți

Accidentul rutier s-a produs pe DN 24C, în judeţul Botoşani, între localitățile Româneşti şi Dămideni. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie. La faţa locului a fost trimis şi un elicopter SMURD.  Traficul este complet blocat pentru a ușura intervenția autorităților.

În ciocnirea dintre cele două vehicule au fost rănite 21 de persoane, iar șapte au fost încarcerate. Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție. Este vorba despre o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o unitate de terapie intensivă mobilă, trei ambulanțe SMURD și o autospecială destinată transportului personalului și al victimelor multiple.

Ajunși la fața locului, pompierii au constatat faptul că în microbuz erau 17 persoane, iar patru în autoturism. Au fost descarcerate șapte persoane, patru din mașină si trei din microbuz. Suplimentar, au fost trimise şi patru ambulanţe aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

Precizările reprezentanților ISU Botoșani

Operațiunea de salvare este în desfășurare, iar echipele medicale și pompierii acționează pentru acordarea primului ajutor și transportul răniților către spirale. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani transmit că misiunea este în dinamică, urmând să fie comunicate noi informații pe măsură ce situația evoluează

La momentul intervenției autorităților, trei persoane erau în stop cardio-respirator şi, după ce s-au încercat manevre de resuscitare, au fost declarate decedate. Alte șapte persoane au fost transportate la spital cu diferite tipuri de traumatisme.

„În accident au fost implicate 21 de persoane (4 aflate în autoturism şi 17 în microbuz), dintre care 3 victime se află în stop cardio-respirator, fiind cu manevre de resuscitare în curs. Toate celelalte persoane se află în evaluare medicală la faţa locului”, a precizat ISU Botoşani, în prima fază.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Mucegaiul, inamicul care dă bătăi de cap gospodinelor. Cum poate fi prevăzută apariția ciupercii
Eveniment
Mucegaiul, inamicul care dă bătăi de cap gospodinelor. Cum poate fi prevăzută apariția ciupercii
11 elevi din Buzău, în pericol de a nu mai merge la școală, după ce unitatea de învățământ din sat a fost desființată
Eveniment
11 elevi din Buzău, în pericol de a nu mai merge la școală, după ce unitatea de învățământ din sat a fost desființată
Președintele Nicușor Dan a decorat-o post mortem pe sora lui Corneliu Coposu
Eveniment
Președintele Nicușor Dan a decorat-o post mortem pe sora lui Corneliu Coposu
CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state
Eveniment
CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state
Ministrul Apărării: În 2040 vor fi două baze foarte mari în Europa, baza de la Mihail Kogălniceanu şi baza de la Ramstein
Eveniment
Ministrul Apărării: În 2040 vor fi două baze foarte mari în Europa, baza de la Mihail Kogălniceanu şi baza de la Ramstein
Crimă într-o clădire abandonată din Sectorul 1 al Capitalei. O femeie fără adăpost a fost arestată
Eveniment
Crimă într-o clădire abandonată din Sectorul 1 al Capitalei. O femeie fără adăpost a fost arestată
Prima zi de școală: cum îți pregătești copilul? Specialist: „Aceste gesturi arată că părintele este prezent, nu doar fizic, ci și emoțional”
Eveniment
Prima zi de școală: cum îți pregătești copilul? Specialist: „Aceste gesturi arată că părintele este prezent, nu doar fizic, ci și emoțional”
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în fotografie cu dictatorui Xi, Putin și Kim. Foștii premieri, prezenți la parada militară din China comunistă
Eveniment
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în fotografie cu dictatorui Xi, Putin și Kim. Foștii premieri, prezenți la parada militară din China comunistă
Copil de 13 ani, rănit grav după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Cum s-a produs accidentul
Eveniment
Copil de 13 ani, rănit grav după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Cum s-a produs accidentul
Campanii frauduloase în numele unor branduri cunoscute: DNSC îi avertizează pe utilizatorii online
Eveniment
Campanii frauduloase în numele unor branduri cunoscute: DNSC îi avertizează pe utilizatorii online
Ultima oră
12:05 - Mucegaiul, inamicul care dă bătăi de cap gospodinelor. Cum poate fi prevăzută apariția ciupercii
12:03 - 11 elevi din Buzău, în pericol de a nu mai merge la școală, după ce unitatea de învățământ din sat a fost desființată
11:47 - Președintele Nicușor Dan a decorat-o post mortem pe sora lui Corneliu Coposu
11:33 - Marina Voica a împlinit 89 de ani. De ce nu și-a dorit niciodată să aibă copii
11:27 - CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state
11:24 - Reacție MAE după vizita lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă în China: „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin”
11:23 - Maria Avram de la „Insula Iubirii”, declarații cutremurătoare după ce a fost înșelată de Marius: „M-am gândit să-mi iau viața”
11:07 - Ministrul Apărării: În 2040 vor fi două baze foarte mari în Europa, baza de la Mihail Kogălniceanu şi baza de la Ramstein
10:56 - Samsung pregătește o surpriză pentru fani. Gigantul tehnologic va lansa un nou model de telefon pliabil
10:55 - Crimă într-o clădire abandonată din Sectorul 1 al Capitalei. O femeie fără adăpost a fost arestată