Accident grav soldat cu trei morți și 21 de răniți la Botoșani. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție

Trei persoane au murit într-un grav de circulație, în această dimineață, în care au fost implicate un microbuz și un autoturism. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție în acest caz.

Cuprins:

Accident soldat cu trei morți și numeroși răniți

Precizările reprezentanților ISU Botoșani

Accidentul rutier s-a produs pe DN 24C, în judeţul Botoşani, între localitățile Româneşti şi Dămideni. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie. La faţa locului a fost trimis şi un elicopter . Traficul este complet blocat pentru a ușura intervenția autorităților.

În ciocnirea dintre cele două vehicule au fost rănite 21 de persoane, iar șapte au fost încarcerate. Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție. Este vorba despre o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o unitate de terapie intensivă mobilă, trei ambulanțe SMURD și o autospecială destinată transportului personalului și al victimelor multiple.

Ajunși la fața locului, pompierii au constatat faptul că în microbuz erau 17 persoane, iar patru în autoturism. Au fost descarcerate șapte persoane, patru din mașină si trei din microbuz. Suplimentar, au fost trimise şi patru ambulanţe aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

Operațiunea de salvare este în desfășurare, iar echipele medicale și pompierii acționează pentru acordarea primului ajutor și transportul răniților către spirale. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență ( ) Botoșani transmit că misiunea este în dinamică, urmând să fie comunicate noi informații pe măsură ce situația evoluează

La momentul intervenției autorităților, trei persoane erau în stop cardio-respirator şi, după ce s-au încercat manevre de resuscitare, au fost declarate decedate. Alte șapte persoane au fost transportate la spital cu diferite tipuri de traumatisme.

„În accident au fost implicate 21 de persoane (4 aflate în autoturism şi 17 în microbuz), dintre care 3 victime se află în stop cardio-respirator, fiind cu manevre de resuscitare în curs. Toate celelalte persoane se află în evaluare medicală la faţa locului”, a precizat ISU Botoşani, în prima fază.