Tragedie în județul Botoșani: o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite. Ce s-a întâmplat

Selen Osmanoglu
27 aug. 2025, 09:44
Un accident mortal a avut loc miercuri dimineaţă, pe DN 24C, pe raza localităţii Manoleasa, Botoșani.

Ce s-a întâmplat

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani au anunțat că accidentul rutier a avut loc miercuri dimineaţă, pe DN 24C, pe raza localităţii Manoleasa, Botoșani.

În accident au fost implicate două autoturisme, dintre care unul a ieşit în afara părţii carosabile. O persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite, conform Adevărul.

„În urma impactului dintre două autoturisme, trei persoane au rămas încarcerate. Pompierii au acţionat pentru eliberarea acestora, însă, din nefericire, pentru un tânăr de 20 de ani nu s-a mai putut face nimic, medicii fiind nevoiţi să declare decesul la faţa locului”, au precizat oficialii ISU.

Cei cinci răniți

Celelalte cinci victime, cu vârste cuprinse între 18 şi 52 de ani, au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.

La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Staţiei Săveni, cu o autospecială de stingere şi descarcerare, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă SMURD, două echipaje de prim ajutor SMURD, precum şi trei ambulanţe ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Botoşani.

