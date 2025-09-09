B1 Inregistrari!
Anchetă la o grădiniță din Satu Mare, după ce copiii au fost îmbrăcați în uniforme similare cu cele din comunism

Anchetă la o grădiniță din Satu Mare, după ce copiii au fost îmbrăcați în uniforme similare cu cele din comunism

09 sept. 2025, 18:39
Anchetă la o grădiniță din Satu Mare, după ce copiii au fost îmbrăcați în uniforme similare cu cele din comunism
Sursa foto simbol: Pixabay

O grădiniță din Satu Mare este subiectul unei anchete a Inspectoratului școlar, după ce, în ziua deschiderii anului școlar, copiii au fost îmbrăcați în uniforme similare cu cele din perioada comunistă.

 

 Cuprins: 

  1. Cum au apărut îmbrăcați copiii grădiniței din Satu Mare
  2. Cum comentează reprezentanții grădiniței cele întâmplate

Cum au apărut îmbrăcați copiii grădiniței din Satu Mare

Inspectorii școlari din Satu Mare au demarat o anchetă cel puțin neobișnuită, la o grădiniță din județ. În prima zi a anului școlar, în cadrul unei ceremonii de deschidere tematice, copiii au fost îmbrăcați în șoimii patriei și pionieri, organizații din perioada comunistă. La festivitate ar fi fost și obiecte care să amintească de fostul regim.

Imagini din timpul evenimentului au ajuns în spațiul public, determinându-i pe inspectorii școlari să demareze o anchetă la grădinița cu pricina.

Cum comentează reprezentanții grădiniței cele întâmplate

Ca răspuns la acuzațiile care li se aduc, reprezentanții grădiniței susțin că activitatea s-a desfășurat ci acordul părinților, iar tema a fost „copilăria de altădată”. Conducerea unității de învățământ a mai precizat că nu și-a dorit să glorifice o perioada comunistă, ci să le ofere copiilor o experiență educativă, potrivit Știrile ProTV.

Și reprezentanții Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului s-au sesizat și au transmis că vor contacta inspectorii școlari și autoritățile locale pentru a clarifica cele întâmplate.

