Peste 100.000 de elevi din judeţul Timiş revin luni în bănci fără tradiţionalele festivităţi de deschiderea anului şcolar. Profesorii vor fi prezenţi în clase, dar nu vor desfăşura activitate didactică, ci doar vor supraveghea elevii, ca formă de protest faţă de prevederile Legii 141/2025.

Cuprins

Ce spun sindicaliștii despre deschiderea anului școlar

Elevii vor fi primiți în clase, fără festivități

Ce spun sindicaliștii despre deschiderea anului școlar

Zeci de sindicalişti din Timiş s-au deplasat duminică la Bucureşti, pentru a se alătura colegilor care protestează în faţa Guvernului.

„Noi ne vom alătura colegilor din Capitală şi vom protesta în faţa Guvernului. Cerem abrogarea Legii 141/2025, supranumită ‘Legea Bolojan’, care are cinci prevederi ce afectează grav corpul profesoral: creşterea normei didactice de predare cu două-patru ore; comasarea a sute de unităţi de învăţământ; creşterea efectivelor de preşcolari/elevi la grupă/clasă; scăderea cu mai mult de jumătate a tarifului pentru plata cu ora; creşterea obligaţiei de catedră pentru directori şi inspectori. Dascălii vor fi prezenţi în clase, dar nu vor desfăşura nicio activitate didactică”, a declarat, pentru , preşedintele Sindicatului „Spiru Haret” Timiş, Virgil Popescu.

El a subliniat că această formă de protest se desfăşoară doar luni, dar în funcţie de rezultatele negocierilor, ar putea continua şi marţi.

Elevii vor fi primiți în clase, fără festivități

Şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Timiş, Aura Danielescu, afirmă că toţi elevii vor fi primiţi în sălile de clasă la începutul cursurilor, indiferent dacă, la nivelul unor unităţi de învăţământ, s-a decis să nu fie organizate festivităţi de deschidere.

„Decizia privind organizarea sau nu a unui moment festiv aparţine fiecărei şcoli, în funcţie de contextul local. Nu au existat presiuni din partea Ministerului Educaţiei; recomandarea transmisă, pe care ISJ Timiş a comunicat-o directorilor, cadrelor didactice şi întregului personal, este clară: copiii vin la şcoală şi sunt primiţi în clasele lor. În prima zi, cel mai important nu este să le vorbească personalităţile, oamenii politici sau reprezentanţii autorităţilor, ci să-i ascultăm pe copii, să-i primim cu căldură, cu îmbrăţişări şi cu speranţa că totul va fi bine. Şcoala începe în clasă, alături de profesorii lor. Într-un context diferit de aşteptările tuturor, şcolile din Timiş sunt pregătite să-i primească pe elevi în siguranţă şi cu grijă, punând pe primul loc nevoile reale ale copiilor şi relaţia educator-elev-familie”, a detaliază Aura Danielescu.

Ministrul Educației, Daniel David, a transmis un mesaj cu o zi înainte de deschiderea anului școlar. El a spus că au o datorie legală și morală față de și ar trebui să se prezinte în instituțiile de învățământ mâine, 8 septembrie.