Cadourile pentru profesori stârnesc discuții aprinse. Cum se apără un dascăl: „Noi dacă primim o atenţie e mită? Dar doctorii că primesc PENTRU ORICE bani în buzunar, cum se numeşte?” (FOTO)

Iulian Cristache, președintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi (FNAP), a stârnit o întreagă dezbatere pe Facebook după ce a criticat în termeni duri practica de a da cadouri profesorilor. El a precizat că nu e nicio problemă în a oferi cadrelor didactice ceva simbolic, dar s-a ajuns prea departe. Cristache a remarcat faptul că unii nu au nicio problemă să fie date sume consistente pe cadouri pentru profesori, dar n-au bani de dat pentru paza în școli.

Iulian Cristache (FNAP), despre obiceiul de a da cadouri scumpe profesorilor

„Mesajul nu este pentru a denigra, doar pentru a trage, a mia oară, un semnal de alarmă. Am tot spus că nu sunt Gică contra, că sunt de acord cu strângerea de bani pentru nişte cadouri simbolice, flori, eşarfe, bomboane, stilouri, broşe etc, 100, 200, 300. Nu e un capăt de ţară dacă fiecare părinte dă 10 lei. Dar, oameni buni, să dai câte 100 de lei, este inadmisibil. Sunt şcoli, de exemplu, care nu-şi permit să dea bani pentru paza elevilor, nu au bani suficienţi din finanţarea per capita/bunuri şi servicii”, a scris Iulian Cristache, pe Facebook.

Acesta criticat apoi înclinația unora de a se stresa cu darurile pentru profesori, în timp ce ignoră, de exemplu, siguranța copiilor în școli: „Unde vă e capul?”.

El a mai remarcat faptul că „sunt unii părinţi care vor să-şi cumpere liniştea, adică notele”.

„Da, este un adevăr, ştiu că o să mă înjuraţi. Acum, o să fiu ” certat” de către doamnele profesoare, o să-mi spuneţi că nu ştiţi de această acţiune, că sunteţi puse în faţa faptului împlinit. Pe bune? E o glumă!”, a mai scris Cristache.

Liderul FNAP s-a referit apoi la cazul unei clase de a V-a, dintr-o școală din Alexandria, și a publicat niște fotografii de pe grupul clasei respective:

Opinii pro și contra cadourilor date profesorilor

Comentariile au curs valuri. Unii părinți au scris că la școlile copiilor lor există chiar conturi deschise pe numele anumitor cadre didactice. Iar sumele date pe cadouri sunt consistente.

„Dacă şi cadrele didactice ar refuza bănuţii la plic sau pe cărduleţ, atunci s-ar mai mişca ceva….. dar şi vina e jum-jum! Staţi liniştit că şi la învoiri directoarele tot aşa primesc, vrei să te învoieşti 2 zile, cotizezi!“, a comentat un membru al grupului de Facebook al FNAP.

„Bani pentru profesori înseamnă mituire şi discriminare. Profesorii care primesc cadouri exagerate îşi pierd respectul. Trebuie sa înceteze cultura ploconului. Eu sunt cadru didactic şi-mi iubesc toţi elevii. Mai bine, părinţii şi-ar folosi resursele pentru propriul copil“, a intervenit un alt membru al grupului.

Unii i-au condamnat pe părinții care dau bani, acuâzându-i că întrețin fenomenul, alți pe profesorii care primesc cadourile.

„Eu nu mai dau deloc… de vreo 2 ani. Mi-am atras antipatii pe tema asta, dar nu mă doare în nici un loc de părerea lor. Am şi ieşit din grupul destinat părinţilor, pentru că pentru astfel de lucruri s-a înfiinţat. Prefer să rămân în grupul în care este şi învăţătoarea, pentru chestii strict legate de şcoală“, a scris un alt părinte.

„Sunt de acord, dar când profesori (sic!) vor fi plătiţi şi respectaţi atunci să aveţi pretenti (sic!), deocamdată merge si aşa!🤗🤗🤗🤗🤗“, a scris cineva care a stârnit, astfel un val de indignare.

Un alt internaut a reacționat, comentând că toți oamenii care au slujbe muncesc și ei nu primesc astfel de atenții.

„Dar nu ar fi mai ok dacă nu eşti bine plătit să pleci? Adică cine munceşte la privat şi nu îşi face treaba, sau nu este bine plătit, poate pleca, cine lucrează la stat pe banii cetăţeanului poate fi şi arogant şi lipsit de respect“, a mai scris cineva.

Un cadru didactic s-a revoltat: „Pe bune??? Noi dacă primim o atenţie e mită? Dar doctorii, asistenţii, infirmierele că primesc PT ORICE bani în buzunar, cum se numeşte? Ne merităm soarta, nu mă mir că nu ne măresc salariile, în loc să ne preocupe salariile noastre, ne preocupă că strâng părinţii bani să cumpere o atenţie cadrului didactic o dată pe an!! Nu din cauza noastră nu sunt bani în şcoli pentru diverse lucruri, şi credeţi că dacă nu se strâng 10, 20, 50 lei, credeţi că vor fi bani în şcoală???? Trebuie atrasă atenţia până la ME!!!!!!!!🤦🏻‍♀️“

Acest comentariu a stârnit critici și mai dure. „Din cauza „atenţiilor“ elevii sunt trataţi diferit în defavoarea elevilor ai căror părinţi nu au cotizat“, a replicat o persoană.

Subiectul a fost semnalat de publicația Adevărul, care a obținut și o reacție separată din partea lui Iulian Cristache, președintele FNAP. Detalii aici.