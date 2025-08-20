B1 Inregistrari!
Cât a ajuns să coste un set de rechizite în 2025. Părinții plătesc sute de lei pentru ca elevilor să nu le lipsească nimic

20 aug. 2025, 19:05
Cât a ajuns să coste un set de rechizite în 2025. Părinții plătesc sute de lei pentru ca elevilor să nu le lipsească nimic
Cât trebuie să plătească părinții în 2025 pentru un set de rechizite Foto: Pixabay

Începutul de an școlar se apropie cu pași repezi. Părinții trebuie să se înarmeze nu doar cu multă răbdare, ci și cu mai mulți bani. Potrivit celor mai recente date colectate de Institutul Național de Statistică (INS), toate rechizite, fără excepție, sunt mai scumpe decât în anul precedent.

Cuprins:

  1. Cu cât s-au scumpit ghiozdanele și caietele în acest an
  2. La ce metode apelează părinții pentru a mai reduce din costuri

Cu cât s-au scumpit ghiozdanele și caietele în acest an

De la creioane şi gumă de şters până la caietele mari și blocurile de desen, toate produsele pentru școală costă mai mult anul acesta. Pentru a veni în sprijinul părinților, comercianții au pregătit tot felul de pachete promoționale.

Datele de la INS arată că prețul ghiozdanelor s-a majorat cu peste 8%, la fel ca și caietele pentru începători. Recordul scumpirilor îl înregistrează plastelina, care este cu 11% mai scumpă. Toate acestea creșteri fac ca prețul unui set complet de rechizite să depășească suma de 350 de lei, relatează Observator News.

Scumpirea rechizitelor nu are o cauză unică, ci este rezultatul unui cumul de factori: creșterea TVA-ului, scumpirea materiilor prime și prețul tot mai mare al transportului.

La ce metode apelează părinții pentru a mai reduce din costuri

Pentru a reduce costul total al rechizitelor, mulți părinți optează pentru cumpărături online, astfel încât pot compara prețuri și alege cea mai avantajoasă ofertă. De altfel, tot mai mulți părinți aleg produse durabile, multifuncționale și sigure, în locul pachetelor ieftine, dar incomplete sau de calitate slabă.

De asemenea, există opțiunea de a cumpăra de la retaileri care au pregătit tot felul de promoții pentru această perioadă și care au absorbit parțial creșterea fiscală.

