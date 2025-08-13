Începutul noului an școlar se apropie cu pași repezi, iar odată cu trecerea zilelor, haosul din instituții crește. Directorii trebuie să refacă programul profesorilor şi comasările de clase, iar cadrele didactice trebuie să se asigure că, adunându-și orele de la toate instituțiile la care predau, își ating noua normă didactică, cu două ore mai mult, săptămânal. Măsurile Guvernului lovesc cel mai tare în suplinitori, mulți riscând să rămână fără locuri de muncă.

Cuprins:

Cum arată situația la școlile din București Cum i-a afectat reforma pe profesorii din localitățile mici Câți profesori sunt afectați de reforma Guvernului

Cum arată situația la școlile din București

La Ion Luca Caragiale din Bucureşti, pregătirile pentru noua structură a corpului profesoral și a orarului sunt în toi. Aici, 7 profesori au nevoie de ore în plus din toamnă, iar completarea până la 20 de ore se va face prin adăugarea unor opţionale din lista Ministerului Educaţiei.

„Stăm pe telefoane cu directori, avem colegi în două unități, câte ore are la tine, câte ore are la mine, trebuie să facem consiliul de administrație, e vacanță. Elevii vor fi victime colalterale așa cum suntem și noi. Toată atmosfera este foarte proastă, elevii sunt supărați, părinții sunt supărați, noi suntem supărați”, a spus Andreia Bodea, director la Colegiul I.L. Caragiale, pentru .

Situația nu este izolată. Directoarea Şcolii Sfinții Voievozi, profesoară de matematică, se vede nevoită să caute şi altă şcoală la care să predea pentru a-și atinge norma didactică săptămânală. Aici, jumătate dintre suplinitori au rămas fără job.

„Voi putea face aici în școală 8 sau 12 ore multiplu de patru, iar celelalte 12 sau 8 până la 20 le voi avea rezervate într o altă unitate școlară. Naveta de colo colo va fi grea. Nu știu cum se vor descurcă colegii din mediul rural”, a spus Daniela Voinea, director la şcoala Sf. Voievozi.

Cum i-a afectat reforma pe profesorii din localitățile mici

Dacă în orașele mari, profesorii își pot completa orele în plus, predând la alte școli, în orașele mici sau la sate, situația este cu mult mai drastică.

Alexandra Enache este învățătoare de aproape 30 de ani, însă, anul acesta este nevoită să-și caute alt loc de muncă, întrucât școală din Malu Spart unde preda se va comasa cu altă unitate. În prezent, această unitate are un număr total de elevi de doar 360, iar noile reguli cer minimum 500.

„Am 13 copiii, colegă mea tot 13, dar ținându-se cont de numărul minim la clasă, nu îndeplinim această condiție și se vor comasa clasele. Va trebui să ne căutăm un alt loc de muncă”, a spus Alexandra Enache, învățătoare la școală Malu Spart.

Câți profesori sunt afectați de reforma Guvernului

Sindicatele din învăţământ ameninţă că vor continua protestele până când Guvernul va renunţa la măsuri. Există riscul ca astfel, începutul anului școlar să fie decalat.

„Pe 8 septembrie, școală nu va începe, vom boicota începutul anului școlar în fața guvernului României și în fața Palatului Cotroceni”, a spus spune Marius Nistor.

Profesorii nemulțumiți de creșterea normei didactice pot opta diminuarea acesteia. Însă, asta vine la pachet cu diminuarea salariului aferent.

Conform estimărilor sindicaliștilor, 15.000 de profesori vor fi afectaţi de reforma .