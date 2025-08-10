B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bolojan: Un efect al majorării TVA va fi o creștere de prețuri / Perioada nu va fi foarte bună, dar corecțiile sunt necesare ca România să nu intre în incapacitate de plată

Bolojan: Un efect al majorării TVA va fi o creștere de prețuri / Perioada nu va fi foarte bună, dar corecțiile sunt necesare ca România să nu intre în incapacitate de plată

Traian Avarvarei
10 aug. 2025, 22:59
Bolojan: Un efect al majorării TVA va fi o creștere de prețuri / Perioada nu va fi foarte bună, dar corecțiile sunt necesare ca România să nu intre în incapacitate de plată
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că măsurile fiscale luate în această perioadă, chiar dacă sunt dure, vor împiedica intrarea României „într-o formă sau alta” de incapacitate de plată. Bolojan a mai spus că efectele acestor măsuri asupra economiei se vor simți cel târziu la finele anului viitor.

Cuprins

  • Ce a declarat Bolojan despre efecte măsurilor fiscale
  • Ce reforme mai are Bolojan în vedere

Ce a declarat Bolojan despre efecte măsurilor fiscale

„Un efect al creșterii TVA-ului va fi o creștere de prețuri, ceea ce indirect va alimenta ușor inflația. Deci foarte probabil, față de estimările, să spunem, de la începutul anului, că vom avea în a doua jumătate a acestui an o inflație ușor mai mare. Avem o realitate economică pe care nu o putem nega, care este o realitate de tip european. Am avut o încetinire a economiei europene și față de estimările cu care s-a construit bugetul la începutul anului, de 2,5%. Creșterea economică este mult mai redusă în prima jumătate a anului, deci această perioadă care urmează nu va fi cert o perioadă foarte bună.

Trebuie să discutăm asta, să le spunem exact asta oamenilor. Este o perioadă în care aceste corecții sunt absolut necesare, pentru că dacă nu le facem riscul ca România să intre într-o formă sau alta de incapacitate de plată este destul de mare”, a declarat Ilie Bolojan, pentru Antena 3 CNN.

Premierul a mai susținut că efectul acestor măsuri, adică stabilizarea economiei, se va vedea cel târziu la finalul anului viitor.

Ce reforme mai are Bolojan în vedere

Pe lângă concedierile din aparatul de stat și creșterea impozitului pe proprietate, șeful Guvernului mai are în vedere și modificarea legislației fiscale: „Modificări ale legislației care ține de insolvență, modificări ale legislației fiscale, în așa fel încât să existe o capacitate mai redusă de a fugi, de plata taxelor, de a ne încasa într-o formă mai bună taxa pe valoare adăugată și alte taxe, de a descuraja munca la negru. Și acest al treilea pachet de măsuri vine să răspundă acestei necesități”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Bolojan: „Impozitele este foarte probabil să crească pe proprietăți la persoanele fizice”. Cum justifică premierul și de când se va aplica măsura
Politică
Bolojan: „Impozitele este foarte probabil să crească pe proprietăți la persoanele fizice”. Cum justifică premierul și de când se va aplica măsura
Bolojan, despre concedierile la stat: „Reducerile se pot face corect, în așa fel încât banii cetățenilor să nu fie risipiți și să fie folosiți pentru servicii sau investiții pe care ei le folosesc”
Politică
Bolojan, despre concedierile la stat: „Reducerile se pot face corect, în așa fel încât banii cetățenilor să nu fie risipiți și să fie folosiți pentru servicii sau investiții pe care ei le folosesc”
CTP revine! A găsit o poreclă și pentru Sorin Grindeanu: M-am simțit dator…
Politică
CTP revine! A găsit o poreclă și pentru Sorin Grindeanu: M-am simțit dator…
Nicuşor Dan, vizită privată în Republica Moldova. Festivalul la care a participat alături de Maia Sandu (VIDEO, FOTO)
Politică
Nicuşor Dan, vizită privată în Republica Moldova. Festivalul la care a participat alături de Maia Sandu (VIDEO, FOTO)
Adrian Năstase, supărat că tinerii au mers la Untold și nu au ținut doliu pentru Ion Iliescu: „Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul
Politică
Adrian Năstase, supărat că tinerii au mers la Untold și nu au ținut doliu pentru Ion Iliescu: „Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul
Victoria Stoiciu (PSD) : „Sensibilitatea guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă”
Politică
Victoria Stoiciu (PSD) : „Sensibilitatea guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă”
Bujduveanu anunță că s-a economisit 1 milion de euro pe an la buget, după ce au scăzut salariile directorilor și indemnizațiile membrilor din consiliile de administraţie: “Era aberant ca un director să aibă un salariu de 40.000 de lei” (VIDEO)
Politică
Bujduveanu anunță că s-a economisit 1 milion de euro pe an la buget, după ce au scăzut salariile directorilor și indemnizațiile membrilor din consiliile de administraţie: “Era aberant ca un director să aibă un salariu de 40.000 de lei” (VIDEO)
Stelian Bujduveanu anunță că aproape jumătate dintre polițiștii locali din București vor fi dați afară: „Vom avea o scădere drastică” (VIDEO)
Politică
Stelian Bujduveanu anunță că aproape jumătate dintre polițiștii locali din București vor fi dați afară: „Vom avea o scădere drastică” (VIDEO)
Bolojan le-a cerut miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese: „E un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice”
Politică
Bolojan le-a cerut miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese: „E un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice”
Theodor Paleologu: Toate partidele românești sunt niște borcane, care au o etichetă, dar înăuntru e cu totul altceva. PSD nu e social democrat. PRM-ul e continuat de AUR. Nici PNL-ul nu este ce scrie pe etichetă (VIDEO)
Politică
Theodor Paleologu: Toate partidele românești sunt niște borcane, care au o etichetă, dar înăuntru e cu totul altceva. PSD nu e social democrat. PRM-ul e continuat de AUR. Nici PNL-ul nu este ce scrie pe etichetă (VIDEO)
Ultima oră
22:28 - Bolojan: „Impozitele este foarte probabil să crească pe proprietăți la persoanele fizice”. Cum justifică premierul și de când se va aplica măsura
21:56 - Bolojan, despre concedierile la stat: „Reducerile se pot face corect, în așa fel încât banii cetățenilor să nu fie risipiți și să fie folosiți pentru servicii sau investiții pe care ei le folosesc”
21:23 - Motivul cutremurător pentru care Betty Salam a renunțat de mică la școală. Ce i-au făcut colegii ei: „De ziua mamei, îmi aduc aminte că…”
20:50 - CTP revine! A găsit o poreclă și pentru Sorin Grindeanu: M-am simțit dator…
20:26 - Magicianul Robert Tudor, prins pe autostradă cu o viteză uluitoare. Ce amendă a primit: „Prostia se plătește” (VIDEO)
19:55 - Maria de la Insula Iubirii, dezvăluiri incredibile: A suferit un preinfarct și nu vede cu ochiul stâng. Ce a pățit
19:24 - Prețurile locuințelor în România au crescut cu 61% în ultimul deceniu, mai mult ca în restul Europei. Un metru pătrat de apartament la Cluj costă cât la Madrid
18:52 - Date îngrijorătoare: Numărul copiilor cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate e în creștere. Cifrele oficiale
18:19 - Nicușor Dan, drumeție cu familia în Republica Moldova: „Copiii au fost cei mai încântaţi” (VIDEO)
17:52 - Băiat de 10 ani, prins de polițiști la volanul unei mașini. Tatăl era pe scaunul din dreapta