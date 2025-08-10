Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că măsurile fiscale luate în această perioadă, chiar dacă sunt dure, vor împiedica intrarea României „într-o formă sau alta” de incapacitate de plată. Bolojan a mai spus că efectele acestor măsuri asupra economiei se vor simți cel târziu la finele anului viitor.

Cuprins

Ce a declarat Bolojan despre efecte măsurilor fiscale

Ce reforme mai are Bolojan în vedere

Ce a declarat Bolojan despre efecte măsurilor fiscale

„Un efect al va fi o , ceea ce indirect va alimenta ușor inflația. Deci foarte probabil, față de estimările, să spunem, de la începutul anului, că vom avea în a doua jumătate a acestui an o inflație ușor mai mare. Avem o realitate economică pe care nu o putem nega, care este o realitate de tip european. Am avut o încetinire a economiei europene și față de estimările cu care s-a construit bugetul la începutul anului, de 2,5%. Creșterea economică este mult mai redusă în prima jumătate a anului, deci această perioadă care urmează nu va fi cert o perioadă foarte bună.

Trebuie să discutăm asta, să le spunem exact asta oamenilor. Este o perioadă în care aceste corecții sunt absolut necesare, pentru că dacă nu le facem riscul ca România să intre într-o formă sau alta de incapacitate de plată este destul de mare”, a declarat Ilie Bolojan, pentru

Premierul a mai susținut că efectul acestor măsuri, adică stabilizarea economiei, se va vedea cel târziu la finalul anului viitor.

Ce reforme mai are Bolojan în vedere

Pe lângă din aparatul de stat și , șeful Guvernului mai are în vedere și modificarea legislației fiscale: „Modificări ale legislației care ține de insolvență, modificări ale legislației fiscale, în așa fel încât să existe o capacitate mai redusă de a fugi, de plata taxelor, de a ne încasa într-o formă mai bună taxa pe valoare adăugată și alte taxe, de a descuraja munca la negru. Și acest al treilea pachet de măsuri vine să răspundă acestei necesități”.