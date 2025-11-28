B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Ce a descoperit o tânără în ciorba de burtă comandată de la un restaurant din Dâmbovița. Imaginile au revoltat internetul: „Mai bine mâncați la voi acasă” (VIDEO)

Ce a descoperit o tânără în ciorba de burtă comandată de la un restaurant din Dâmbovița. Imaginile au revoltat internetul: „Mai bine mâncați la voi acasă” (VIDEO)

Ana Beatrice
28 nov. 2025, 10:42
Ce a descoperit o tânără în ciorba de burtă comandată de la un restaurant din Dâmbovița. Imaginile au revoltat internetul: „Mai bine mâncați la voi acasă” (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Ce a transformat o simplă masă într-un episod revoltător
  2. Cum a ajuns incidentul să stârnească valuri de ironii online

O tânătă a rămas șocată de ce a putut să găsească în farfuria ei, după ce a comandat o ciorbă. A vrut să se bucure de preparat, dar a avut parte de o experiență greu de imaginat. Ulterior, a povestit întregul episod pe rețelele sociale, unde imaginile s-au răspândit imediat.

@cancan_ro Un incident șocant a avut loc într-un restaurant din județul Dâmbovița, când o femeie s-a confruntat cu o situație de neimaginat. După ce a mâncat o porție de ciorbă de burtă, la prețul de 23 de lei, aceasta a făcut o descoperire șocantă: un vierme în castronul său.  #restaurant #dambovita #viral #romania #cancan ♬ original sound – cancan.ro

Ce a transformat o simplă masă într-un episod revoltător

O tânără care voia să ia masa a ajuns să trăiască o situație cu totul alarmantă. Comandase o porție de ciorbă de burtă dintr-un local din județul Dâmbovița, pentru care plătise 23 de lei. În locul unei mese liniștite, a descoperit cu groază un vierme în farfurie.

Șocată și dezgustată, aceasta a decis să nu păstreze tăcerea. A povestit totul pe rețelele de socializare, descriind în detaliu momentul neplăcut prin care a trecut. Deși a preferat să nu dezvăluie numele localului, mesajul ei a fost cât se poate de clar.

„Ciorbă de burtă cu viermi la 23 de lei porția. Cine mai dorește, cine mai pofteste? Lăsând gluma deoparte, da, chiar am găsit un vierme în ciorba de burtă. Nu vreau să dau numele locului, dar să știți că s-a întâmplat în Dâmbovița, așa că mai bine mâncați la voi acasă”, a spus ea pe TikTok, notează cancan.ro.

Cum a ajuns incidentul să stârnească valuri de ironii online

Situația a devenit rapid material de glume pe internet, unde mulți au remarcat, cu sarcasm, că tânăra a observat viermele abia după ce terminase aproape toată porția.

Comentariile au început să curgă în ritm alert, transformând incidentul într-un subiect intens discutat. Unii au făcut haz de necaz, alții au pus la îndoială atenția tinerei, iar unii au subliniat absurdul întregii situații.

„A fost bună, se pare, după cât ai mâncat”, „Bine că nu l-ai găsit la început, că nu mai mâncai”, „L-ați găsit fix la ultima înghițitură?”, „Mai rău e că ai mâncat și după l-ai văzut”, acestea sunt doar câteva dintre mesajele internauților.

