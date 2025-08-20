Coaja unui fruct are vitamine și rol antiinflamator puternic, însă mulți o aruncă. Despre ce este vorba

Coaja unui fruct are un rol esențial asupra sănătății, însă mulți o aruncă la gunoi. Aceasta conține mai multe și are un rol antiinflamator puternic.

Coaja fructului are mai multe beneficii decât am fi crezut. Din aceste coji, care pot avea chiar și cu 50% mai multe fibre și vitamina E comparativ cu pulpa fructului, se poate pregăti un remediu care are proprietăți antiinflamatoare, conform .

Acești nutrienți sunt foarte utili pentru a susține sistemul imunitar, pentru o digestie eficientă, cât și pentru a ne menține tenul frumos și strălucitor.

Cojile de kiwi sunt și o sursă foarte bună de antioxidanți. Ele conțin vitamina C, E și K, cât și nutrienți importanți precum magneziu și potasiu.

Tot ce trebuie să faci pentru a beneficia de proprietățile cojilor de kiwi este să le introduci în dieta ta, atunci când mănânci acest fruct. Așadar, data viitoare când vrei să mănânci un kiwi, gândește-te de două ori înainte să îl cureți de coajă.