Coaja unui fruct are vitamine și rol antiinflamator puternic, însă mulți o aruncă. Despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
20 aug. 2025, 08:28
Surse Foto: Freepik.com

Coaja unui fruct are un rol esențial asupra sănătății, însă mulți o aruncă la gunoi. Aceasta conține mai multe vitamine și are un rol antiinflamator puternic.

Cuprins

  • Despre ce fruct este vorba
  • Proprietăți antiinflamatoare

Despre ce fruct este vorba

Coaja fructului kiwi are mai multe beneficii decât am fi crezut. Din aceste coji, care pot avea chiar și cu 50% mai multe fibre și vitamina E comparativ cu pulpa fructului, se poate pregăti un remediu care are proprietăți antiinflamatoare, conform Click.

Acești nutrienți sunt foarte utili pentru a susține sistemul imunitar, pentru o digestie eficientă, cât și pentru a ne menține tenul frumos și strălucitor.

Proprietăți antiinflamatoare

Cojile de kiwi sunt și o sursă foarte bună de antioxidanți. Ele conțin vitamina C, E și K, cât și nutrienți importanți precum magneziu și potasiu.

Tot ce trebuie să faci pentru a beneficia de proprietățile cojilor de kiwi este să le introduci în dieta ta, atunci când mănânci acest fruct. Așadar, data viitoare când vrei să mănânci un kiwi, gândește-te de două ori înainte să îl cureți de coajă.

