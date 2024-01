Constantinescu (ANPC), despre amenda dată Enel: E vorba de 1% din cifra de afaceri. Peste 44.000 de consumatori au primit facturi greșite. Așteptăm să vedem că oamenii își primesc înapoi banii dați în plus (VIDEO)

Președintele ANPC, Horia Constantinescu, a vorbit, pentru B1 TV, despre amenda pe care Autoritatea a aplicat-o recent furnizorului de energie Enel.

Amintim că Enel cu 1% din cifra de afaceri, adică 52 de milioane de lei (10,4 milioane de euro) pentru că a facturat consumul a peste 44.000 de clienți la un preț mai mare decât cel stabilit prin lege.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Selectiv”, moderată de Dan Bucura pe B1 TV.

Constantinescu (ANPC), despre amenda dată Enel

„E vorba de 1% din cifra de afaceri, e minimul prevăzut de actul normativ în baza căruia a fost aplicată sancțiunea. E rodul muncii unei echipe bine conglomerate la nivelul ANPC. Decizia a fost a unei comisii alcătuite din colegii ce conduc direcții importante ale structurii centrale.

A fost luat în calcul faptul că peste 44.000 de consumatori, în 8 luni cât au calculat colegii mei, au primit la alte valori decât ar fi trebuit acestea emise, ceea ce a condus la o abatere de aproape o medie de 3 milioane de lei pe lună. Înmulțuți cu 8 luni”, a declarat șeful ANPC.

Își vor recupera banii clienții Enel?

Întrebat dacă păgubiții își vor primi înapoi banii dați în plus, Horia Constantinescu a răspuns: „În baza acestei sancțiuni, și de fapt nu numai în baza ei ar fi trebuit cumva… și spun de ce ar fi trebuit: pentru că noi, înaintea luării deciziei de a sancționa, am purtat o corespondență cu reprezentanții ENEL, solicitându-le să ne trimită un grafic clar de rambursare a sumelor pe care le datorează consumatorilor, pentru a nu lua în calcul aplicarea sancțiunii de 1%, că mai important pentru noi era ca acești consumatori să-și reprimeacă banii. Am stat degeaba că nu am reușit să obținem un grafic clar, ci numai lucururi care nu reprezentau o formă clară de rambursare, așa că acțiunea s-a impus”.

„Oricum, trebuie să le scrieți și calculele trebuie refăcute. Din câte am înțeles, pentru luna februarie deja se făcuseră calculele. Noi așteptăm să fie respectate măsurile odată aplicate sancțiunile. Noi sperăm să nu se ajungă la măsuri complementare, ci să vedem că lucrurile intră pe făgașul normal, adică lucrurile livrate conform actelor normative, fără excepție”, a continuat președintele ANPC.

Acesta a mai precizat că există posibilitatea suspendării ordinelor ANPC de către instanță, dar sunt și cazuri în care sancțiunile au fost menținute după judecarea fondului problemei.

Constantinescu a repetat apoi că pentru ANPC amenda e mai puțin importantă, contează ca oamenii să-și primească banii înapoi – aproape 24 de milioane de lei în total.